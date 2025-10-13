بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی در مشهد برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عرفان خداپرست، دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی گفت: با عنایت به برگزاری دوره قبلی این رویداد در استان کرمان و اهدا بیرق عتبات عالیات به نمایندگان استان خراسان رضوی، شهر مشهد به همت سازمان بسیج صداوسیما و مرکز صداوسیمای خراسان رضوی و همکاری استانداری خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی میزبان بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی خواهد بود.

مشاور رئیس سازمان بسیج صداوسیما افزود: با توجه به ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، برنامه فرهنگی متناسب با این فضا پیش بینی شده است که در آینده‌ای نزدیک در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

وی زمان برگزاری این رویداد عظیم بین المللی را بیستم لغایت بیست و دوم آبان ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: رایزنی‌ها برای حضور مادحین و چهره‌های برجسته ستایشگری جهان اسلام نیز در حال حاضر به طور مستمر ادامه دارد و ان شا الله در جوار حریم مطهر و عرشی رضوی شاهد برگزاری باشکوه این مراسم آیینی خواهیم بود.

برچسب ها: تجلیل از پیرغلامان حسینی ، مشهد مقدس
