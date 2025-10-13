نماینده سازمان فائو در ایران از آمادگی کامل این سازمان برای همکاری با حوزه کشاورزی ایران در دو بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ایران دستاوردهای خوبی در بخش کشاورزی دارد و می‌تواند تسهیلگر در سایر کشورها باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرخ طایرو نماینده سازمان فائو در ایران  در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران گفت: وظیفه سازمان فائو برای بهتر کردن سطح تامین مواد غذایی برای مردم جهان است.

به گفته وی، نقش ایران در این حوزه به دلیل شرایط خاص اقلیمی و دسترسی به آب‌های آزاد، مهم است و روندی موفق در بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.

طایرو با بیان اینکه کشاورزی در اقتصاد ایران نقش بسیاری دارد، افزود: این کشور دستاوردهای خوبی در بخش کشاورزی دارد و می‌تواند تسهیلگر در سایر کشورها باشد.

نماینده فائو در ایران ادامه داد: دستاوردهای فنی در کشاورزی ایران کمک‌کننده در سطح بین‌المللی بوده و کار فائو همکاری با کشورها برای تأمین بهترین مواد غذایی برای مردم جهان است.

طایرو با اشاره به بخش‌های فعال بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فعالیت خوبی دارد که همکاری‌های ما را پررنگ‌تر می‌کند تا بتوانیم در نتیجه این همکاری مشترک با کشورها نقشه راه آینده مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های دقیق تدوین شود.

نماینده فائو در ایران گفت: ما آمادگی کامل برای همکاری با بخش کشاورزی ایران داریم که می‌تواند دستاوردها را به اشتراک گذارد.

