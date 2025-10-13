میدل ایست مانیتور نوشت: توافق موسوم به «طرح صلح غزه» که از سوی واشنگتن اعلام شد، نه عادلانه است و نه مشروع؛ بلکه نمایشی سیاسی به سود ترامپ و کوشنر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدل ایست مانیتور در گزارشی درباره اعلام آتش‌بس و پایان جنگ در غزه نوشت: توافق موسوم به «طرح صلح غزه» که از سوی واشنگتن اعلام شد، نه عادلانه است و نه مشروع؛ بلکه نمایشی سیاسی به سود ترامپ و کوشنر است، در حالی‌که فلسطینی‌ها و حتی سازمان ملل هیچ نقشی در آن نداشتند. 

صلح واقعی نمی‌تواند از سوی کسانی تحمیل شود که در نابودی غزه سهیم بوده‌اند. این طرح پایان اشغال، پرداخت غرامت یا به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت فلسطین را شامل نمی‌شود و تنها توهمی از صلح بر ویرانه‌هاست.

راه‌حل دو‌دولتی بدون بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ معنایی ندارد و باید بر عدالت، مسئولیت تاریخی و احترام به هویت فلسطینی استوار باشد.

اسرائیل باید برای جنگ نسل‌کُشانه از سال ۲۰۲۳ عذرخواهی کند، شهرک‌نشینان از کرانه باختری خارج شوند و قدس به شهری بین‌المللی برای همه ادیان تبدیل شود. 

صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت جایگزین سلطه گردد و جهان با شجاعت در برابر اشغال و آپارتاید بایستد.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
