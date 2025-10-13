امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار  تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۴  میلیون  تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
گزارشی از رویداد ملی «ایران همدل»
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
چه خوابی برامون دارین. کاش میدونستیم
