باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۸ میلیون تومان
|نیم سکه
|۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان