امیرحسین مهدوی صبح امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه در افتتاحیه برنامه دوره مشترک پیکرشناسی پزشکی قانونی که با همکاری دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، ویژه کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور، برگزار شد گفت: پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مأموریت‌های تخصصی و انسانی خود همواره تلاش کرده تا با بهره گیری از دانش و مهارت و در اختیار گرفتن فناوری‌های نوین در خدمت حقیقت، عدالت و حفظ کرامت انسان‌ها باشد.

وی با اشاره به اهمیت تعیین هویت و شناسایی قربانیان حوادث دسته جمعی و بحران ها، افزود: نقش تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی و بلایای طبیعی در استقرار عدالت، مستندسازی وقایع و حفظ آرامش خانواده‌ها غیرقابل انکار است و پزشکی قانونی در چنین حوادثی با تمام توان و با دقت بالا نسبت به شناسایی قربانیان اقدام کرده است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تصریح کرد: متخصصان پزشکی قانونی با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه‌های ارزشمند خود در موارد متعددی مثل زلزله، سوانح هوایی، فجایع طبیعی، حوادث دسته جمعی و از جمله تجاوز نظامی اخیر رژیم جعلی صهیونیستی به خاک کشورمان، با دقت و سرعت بالا نسبت به شناسایی و تعیین هویت قربانیان اقدام کردند.

مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از آزمایشگاه‌های ژنتیک مجهز با تجهیزاتی مطابق با آخرین استاندارد‌های بین المللی برخوردار است، اظهار داشت: امروزه آزمایشگاه ژنتیک این سازمان مطابق با آخرین استاندارد‌های بین المللی در حال فعالیت و ارائه خدمت به مراجعین هستند و ظرفیت علمی و فنی کشور در این حوزه از جایگاه ویژه‌ای در سطح منطقه برخوردار است.

وی در ادامه برگزاری دوره مشترک پیکرشناسی را گامی مهم در راستای توسعه دانش تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی عنوان و خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره زمینه ساز تبادل تجربیات و موجب ارتقای هماهنگی بین سازمانی در پاسخ به بحران‌ها خواهد بود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تصریح کرد: در پزشکی قانونی ایران بر این باور هستیم که توسعه علمی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که در خدمت نوع بشر و حفظ کرامت او باشد، بنابراین همکاری با صلیب سرخ در کنار تبادل تجربیات، فرصتی برای تجلی مسئولیت اخلاقی ما در قبال بشریت محسوب می‌شود.

دکتر مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های انسان دوستانه صلیب سرخ افزود: در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های صلیب سرخ در سراسر جهان به ویژه در حوادث دسته جمعی، بحران‌های انسانی و درگیری‌های مسلحانه، از جمله در جریان اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان غزه، هستیم و این نهاد بیش از یک قرن است که پرچمدار صلح، ارزش‌های انسانی و حمایت از کرامت انسانی قربانیان جنگ و فجایع بشری در جهان است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان همچنین با اشاره به اینکه تعامل سازنده و متقابل پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران با دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران نقطه عطفی در مسیر گسترش برنامه‌های علمی و آموزشی میان این دو نهاد است، اظهار امیدواری کرد: نتایج این نشست و دوره مشترک به گسترش همکاری‌های علمی و ارتقای ظرفیت‌ها علمی در پاسخ به فجایع انسانی بینجامد.

در ادامه این مراسم وینسنت کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت: صلیب سرخ با مقامات و مسئولین ایرانی در موضوعات بشردوستانه همکاری دارد و همکاری با پزشکی قانونی نیز برای تحقق مقاصد بشر دوستانه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به موضع این دوره مشترک، افزود: "پیکرشناسی پزشکی قانونی" موضوع بسیار مهمی است و صلیب سرخ با توجه به فعالیت آن در حمایت از خانواده‌های مفقودین و قربانیان حوادث، آماده همکاری و حمایت از پزشکی قانونی در فعالیت‌های بشردوستانه، از جمله شناسایی قربانیان حوادث و فجایع دسته جمعی است.

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره مشترک در تبادل تجربیات بین دو گروه مؤثر و نتیجه بخش باشد.

گفتنی است، این دوره آموزشی با حضور اساتیدی از سازمان پزشکی قانونی کشور و با حضور کارشناسان حوزه تشریح سازمان به مدت سه روز در تهران برپاست.

