باشگاه خبرنگاران جوان - «آسمان بین ما» به کارگردانی پیتر چلسوم دوشنبه ۲۱ مهر ماه روی آنتن میرود.
داستان این فیلم درباره اولین انسان متولد شده در مریخ است که برای اولین بار به زمین سفر میکند و شاهد شگفتیهای این سیاره است. او با دختری باهوش وارد ماجراجویی شگفت انگیزی میشود تا دریابد که چگونه به وجود آمده است...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان گری الدمن، ایسا باترفیلد، کارلا گوجینو، بریت رابرتسون و اسکات تاکه دا را نام برد.
این فیلم با حضور در جشنوارههای متعدد فیلم، موفق شد نامزد دریافت ۴ جایزه بین المللی شود.
علاقهمندان به آثارعلمی-تخیلی میتوانند «آسمان بین ما» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش سیما