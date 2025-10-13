باشگاه خبرنگاران جوان؛ عسکرپور- رضایی گفت: این رویداد با حضور مقامات کشوری و استانی و همراهی مردم علاقهمند، گردهمایی شکوهمند برای نمایش ظرفیتهای بومی و ترویج فرهنگ زعفرانکاری خواهد بود.
وی افزود:بر اساس برنامهریزیهای اعلامشده محور اصلی جشنواره، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و محصولات تولیدی دهستان راویز خواهد بود که فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای محلی و حمایت از تولیدکنندگان منطقه فراهم میکند.
فرماندار رفسنجان با اشاره به اهمیت جشنواره در توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه، بر لزوم همکاری دستگاههای مرتبط برای برگزاری موفق این رویداد تأکید کرد.
رضایی بیان داشت:مردم علاقهمند و بازدیدکنندگان میتوانند در این دو روز، ضمن شرکت در مراسم جشنواره، از نمایشگاه، برنامههای فرهنگی و هنری و البته محصولات بومی و مرغوب زعفران راویز بهرهمند شوند.
گفتنی است: نقاط مختلف و خوش آب و هوایی از جمله دهستان راویز و خنامان در رفسنجان مستعد تولید زعفران مرغوب هستند؛ بنا به گزارش واصله در دهستان راویز حدود ۵۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران وجود دارد.