باشگاه خبرنگاران جوان - «معجزهگر» محصول ۱۹۶۲ را آرتور پن کارگردانی کرده است و چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱ بامداد روی آنتن میرود.
پتی دوک و بنکرافت در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان فیلم براساس زندگی هلن کلر نویسنده نابینا و ناشنوای معروف است. آن سالیون مسئولیت آموزش زبان اشاره به هلن کلر (پتی دوک)، دختر نابینا و ناشنوایی را به عهده میگیرد که امکان ارتباط او با محیط و اطرافیان فقط لامسه است. وظیفهای طاقتفرسا و ظاهراً ناممکن که پس از طی فراز و نشیبهای بسیار، از عهده آن برمیآید و موفق میشود با هلن ستیزهجو و ناسازگار، رابطهای دوستانه برقرا کند...
گفتنی است، این فیلم همان روز ساعت ۷ صبح بازپخش خواهد شد.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش سیما