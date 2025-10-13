باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سازمان پخش اسرائیل» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل سفر خود به شرم‌الشیخ برای شرکت در نشست صلح با هدف توقف جنگ در نوار غزه را لغو کرده است.

نتانیاهو، در بیانیه رسمی صادر شده از دفترش، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بابت دعوت برای شرکت در نشست شرم‌الشیخ که قرار بود برای پایان دادن به جنگ غزه برگزار شود، تشکر کرد و توضیح داد که به دلیل نزدیک بودن مناسبت عید صهیونیست‌ها، قادر به شرکت نخواهد بود.

در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که نتانیاهو توسط ترامپ، برای شرکت در کنفرانسی که قرار است امروز در مصر برگزار شود، دعوت شده بود. طبق این بیانیه نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل از ترامپ بابت دعوتش تشکر کرد، اما توضیح داد که به دلیل نزدیک بودن زمان آغاز عید، قادر به حضور نخواهد بود.

این بیانیه در پایان ادعا کرد: «نخست‌وزیر همچنین از رئیس‌جمهور ترامپ برای تلاش‌هایش در راستای گسترش دایره صلح تشکر کرد.»

این درحالی است که تنها ساعتی پیش ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در اجلاس صلح غزه در مصر شرکت خواهد کرد. این اجلاس اواخر امروز در شرم الشیخ برگزار می‌شود تا پس از آزادی تمام اسرای زنده اسرائیلی باقی مانده در غزه، در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بحث شود.

منبع: آر تی