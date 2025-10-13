باشگاه خبرنگاران جوان - تعارض در محیط کار چیز عجیبی نیست؛ هرجا آدم‌ها کنار هم قرار بگیرند، اختلاف‌نظر هم پیش می‌آید. اما مهم این است که چطور با آن برخورد کنیم. اگر بلد باشیم گفت‌وگو کنیم، احساساتمان را کنترل کنیم و طرف مقابلمان را درک کنیم، همین اختلاف‌ها می‌تواند به فرصتی برای رشد، یادگیری و پیشرفت تبدیل شود.

محیط کاری خالی از تعارض وجود ندارد؛ همان‌طور که هیچ رشدی بدون چالش شکل نمی‌گیرد. اما آنچه مسیر یک سازمان و حتی یک فرد، را تعیین می‌کند، نه وجود یا نبودِ تعارض، بلکه شیوهٔ مواجهه با آن است.در دنیای امروز که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی بر دوش کارکنان و مدیران سنگینی می‌کند، یادگیریِ مهارت‌های گفت‌وگو، درک متقابل و مدیریت احساسات، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقا و رشد است. در گفت‌وگویی که با «مجید ایرانشاهی» مشاور منابع انسانی داشتیم، از اهمیت شناخت ریشه‌های تعارض و تبدیل آن به فرصتی برای رشد فردی و سازمانی گفتیم؛ از تعارضات سازنده‌ای که موتور خلاقیت‌اند تا چالش‌های پنهان فرهنگی و روانی که اگر درست مدیریت نشوند، مسیر پیشرفت را مسدود می‌کنند.

یکی از مسائلی که اخیراً در محیط‌های کاری شدت و حدت بیشتری پیدا کرده، تعارضات است. از آن‌جایی که محیط کار یک محیط انسانی است، طبیعتاً اختلاف‌نظر و تعارض در آن وجود دارد. فقط گاهی شدت آن متفاوت است؛ اما هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.اما سؤال مهم این است که آیا تعارضات در محیط کار مفیدند یا مضر؟ ایرانشاهی در پاسخ به این سؤال می‌گوید «همیشه مقداری از تعارض، که به آن تعارض سازنده گفته می‌شود، باید در سطح کار وجود داشته باشد. چون اگر به سمت یکدست‌سازی و یکپارچگی کامل حرکت کنید و همهٔ افراد یک سبک تفکر داشته باشند، طبیعتاً توسعه و رشدی اتفاق نخواهد افتاد.»

جنس تعارضات چگونه است؟

در مسئلهٔ تعارض، چه در محل کار و چه در زندگی شخصی، معمولاً با دو بُعد روبه‌رو هستیم؛ یکی دلایل تعارض و دیگری بروزهای مختلف آن، که می‌تواند به شکل‌هایی مانند دعوا، درگیری، پرخاشگری، سکوت، خشم و موارد متعدد دیگر خود را نشان دهد. اینجاست که باید به دلایل تعارض، به‌ویژه تعارضات غیرسازنده، توجه کرد.به گفتهٔ ایرانشاهی، تعارضات سازنده تعارضاتی هستند که برای روند رو به جلو باید حفظ شوند و در حدی متعادل باقی بمانند. وجود این نوع تعارض در سازمان لازم است، اما یکدست‌سازیِ بیش‌ازحد خطری است که بسیاری از کسب‌وکارها با آن مواجه‌اند. چنین سازمان‌هایی معمولاً تمایل دارند یک نوع تفکر خاص را غالب کنند و این مسئله منجر به کاهش خلاقیت در سازمان می‌شود.

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور و چالش‌های بیرونی موجود، هم مدیران عامل (به‌عنوان رکن اصلی کسب‌وکارها) و هم کارکنان، دچار پیش‌زمینه و آمادگی بیشتری برای بروز تعارض و درگیری با همدیگر هستند؛ خصوصاً در سطوح شدیدتر. به همین دلیل باید در این زمینه دقت بیشتری شود.به اعتقاد این کارشناس منابع انسانی، چون ما تمرین کافی در مهارت‌های هوش هیجانی و کنترل و مدیریت احساسات نداریم، طبیعتاً این چالش برایمان همیشه وجود خواهد داشت.