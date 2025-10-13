مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از عملیاتی شدن ۲۶ پروژه تعمیراتی و پشتیبانی فنی به ظرفیت مجموع ۳۵۵۴ مگاوات با هدف افزایش آمادگی و پایداری شبکه برق کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از عملیاتی شدن ۲۶ پروژه تعمیراتی و پشتیبانی فنی به ظرفیت مجموع ۳۵۵۴ مگاوات با هدف افزایش آمادگی و پایداری شبکه برق کشور خبر داد و گفت: گرچه مهمترین راهبرد شرکت پس از پیک تابستان، همیشه تمرکز بر تعمیرات اساسی واحد‌ها بوده است، اما امسال با توجه به کاهش شدید نزولات جوی و نیاز پیش بینی شده برای پیک مصرف در روز‌های سرد آینده، فعالیت‌ها با سرعت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

مرادی خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها در قالب «برنامه ملی تقویت آمادگی و ارتقای توان صنعت نیروگاهی» برای پایداری پیک مصرف برق در سال ۱۴۰۵ تدوین شده و توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی به صورت بی وقفه در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی، از اجرای این پروژه‌ها در ۱۶ استان کشور، مرکز مهم کشور خبر داد که از جمله آنها میتوان به نیروگاه‌های بیستون (کرمانشاه)، شهید سلیمانی (کرمان)، شازند، خلیج فارس (هرمزگان)، زاهدان، ایرانشهر، قائن، تبریز و پست‌های برق امین الاشرفی و شرق تهران وهمچنین پست‌های برق فارس وخوزستان اشاره کرد.

او در ادامه تصریح کرد: این مجموعه با بهره گیری از تجربه و ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، برای رفع چالش‌های فنی غیرمترقبه، اقدام به ساخت بیش از ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک توربین و ۱۷۲ شینه ژنراتور و استاب شفت کرده است تا بتواند نیاز نیروگاه‌های کشور را در شرایط خاص تأمین کند شرکت تعمیرات نیروگاهی، تابستان گذشته موفق شد برای نخستین بار، تعمیرات اساسی یک واحد گازی کلاس F (مدرنترین مولد الکتریکی دنیا) را با موفقیت و به صورت یک «ریسک هوشمند» به انجام برساند.