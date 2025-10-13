مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: با کشف میدان جدید گازی حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب (TCF) به ذخایر گازی کشور افزوده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محیالدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کشف میدان جدید گازی، از کشف دو لایه جدید نفتی و گازی در میدان گازی پازن خبر داد و گفت: این اکتشاف یکی از بزرگترین یافتههای گازی کشور در خشکی طی سالهای اخیر بهشمار میرود.
جعفری با اشاره به اینکه «حفاری چاه دوم میدان پازن تا عمق ۴۶۰۰ متری ادامه یافت و در این عمق، نشانههای مشخصی از وجود نفت و گاز در لایههای دالان بالایی و فراوان مشاهده شد گفت: بر اساس نتایج آزمونهای پتروفیزیکی و لاگگیری، وجود نفت در بخش دالان بالایی تأیید شده و برآورد اولیه نشان میدهد که حجم نفت درجای این لایه دستکم ۲۰۰ میلیون بشکه است.»
وی افزود:«سازند فراغان نیز که از قدیمیترین سازندهای زمینشناسی ایران محسوب میشود، در این حفاری به ضخامت ۲۰۰ متر مورد بررسی قرار گرفت و کشف جدیدی از لایه گازی در آن انجام شد. عملیات حفاری چاه سوم بهزودی با هدف تعیین دقیق مرزهای آب، نفت و گاز و برآورد نهایی حجم مخزن آغاز خواهد شد.»
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: «با احتساب افزایش حجم ناشی از کشف اخیر، میدان گازی پازن حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب (TCF) به ذخایر گازی کشور افزوده است. با توجه به این رقم، پازن در میان میادین خشکی ایران جایگاه نخست را از نظر حجم گاز درجای خود دارد.»
جعفری ادامه داد: «اگر تنها همین ۱۰ تیسیاف گاز را با ضریب بازیافت ۷۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۷ هزار میلیارد فوت مکعب گاز قابل استحصال به دست میآید که معادل ۱۹ سال تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز است.
وی یادآور شد:هر فاز استاندارد پارس جنوبی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید میکند، بنابراین میدان پازن به تنهایی توان تولید معادل یک فاز کامل پارس جنوبی را برای نزدیک به دو دهه دارد.»
او با اشاره به ظرفیت کل میدان گفت: «در صورت محاسبه کل حجم میدان که حدود ۲۹ تیسیاف برآورد شده، این میدان قادر است به مدت حدود ۵۰ سال روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید کند؛ رقمی که معادل تأمین گاز روزانه چهار استان کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر است.»
جعفری یادآور شد: ذخایر نفتی این میدان نیز در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت درجاست که با حفاری چاه سوم و انجام محاسبات دقیق مهندسی مخزن، مقدار واقعی آن اعلام خواهد شد.
وی اظهار کرد: میدان گازی پازن در شمالغرب شهرستان جمع و در امتداد رشتهکوههای زاگرس واقع شده است. اکتشاف اولیه این میدان در سال ۱۳۹۴ انجام شد، اما بهدلیل بروز مشکلات عملیاتی متوقف گردید. با ازسرگیری فعالیتهای اکتشافی و موفقیت در حفاری چاه دوم، روند توسعه و برآورد دقیق ظرفیت این میدان در دستور کار قرار گرفته است.