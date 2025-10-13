باشگاه خبرنگاران جوان - یک کارشناس دینی با اشاره به آموزههای قرآنی گفت: نگاه اسلام به دختر، نگاهی سراسر رحمت و نور است و حتی حضرت ابراهیم(ع) از خداوند طلب دختر کرد تا پس از او یاد خیرش زنده بماند؛ موضوعی که نشان میدهد فرزند دختر، مایه تداوم عاطفی و روحانی خانواده است.
دکتر زهرا حجازی، کارشناس مسائل دینی، با تأکید بر اینکه دعا برای داشتن فرزند با جنسیت خاص از نگاه شرع، نهتنها جایز بلکه در مواردی پسندیده و مستحب است، گفت: در منابع روایی تأکید شده که مؤمنان میتوانند برای داشتن فرزند دعا کنند و حتی خواسته خود را در خصوص جنسیت آن به درگاه الهی عرضه دارند. در جلد بیستویکم وسائلالشیعه روایتی از امام صادق (ع) آمده که حضرت ابراهیم (ع)، پیامبر بزرگ خدا، در کنار داشتن فرزندانی چون اسماعیل و اسحاق، از خداوند طلب دختری میکرد که پس از وفاتش، یاد آن حضرت را زنده نگاه دارد.
کارشناس مسائل دینی، با بیان اینکه این روایت نکتهای ظریف در نگاه الهی به جنس مؤنث دارد، اظهار کرد: قرآن کریم بارها تأکید کرده که «لِلَّهِ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یخْلُقُ مَا یشَاءُ یهَبُ لِمَنْ یشَاءُ إِنَاثًا وَیهَبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّکورَ؛ از آن خداست فرمانروایی آسمانها و زمین. هر چه بخواهد میآفریند. به هر که بخواهد دختر میبخشد و به هر که بخواهد پسر میبخشد.» (شوری، 49) این آیه بهروشنی نشان میدهد که دختر، عطیهای الهی و نشانه اراده رحمانیه خداوند است، نه امری کمارزش یا فرعی.
حجازی با اشاره به اینکه داشتن دختر در منطق دین مایه برکت است، تصریح کرد: در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «مَنْ عالَ ثَلاثَ بَناتٍ اَوْ ثَلاثَ اَخَواتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة؛ هرکس سه دختر یا سه خواهر را سرپرستی کند، بهشت بر او واجب میشود.» این روایت تفسیر عملی از آیه «إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ» (اعراف، 56) است؛ یعنی رحمت الهی بر کسی فرود میآید که در رفتار با دختران نیکی کند.
این کارشناس دینی افزود: از نگاه روایی، دخترداری نشانه رشد روحی و ظرفیت محبت در انسان است. پیامبر خدا (ص) خود «اَبا بَنات» لقب گرفتند، یعنی «پدر دختران»، و افتخار میکردند که پدر دختر هستند. این تعبیر، پاسخی روشن به جامعه جاهلی بود که تولد دختر را ننگ میپنداشت. روایت شده که مردی در حضور پیامبر (ص) از تولد دخترش آزرده شد و رنگ از چهرهاش پرید. پیامبر فرمود: «زمین او را در برمیگیرد، آسمان سایهبانش میشود و خداوند روزیدهنده اوست. دختر، گلی خوشبوست که آن را میبویی.» این تعبیر، ارزش وجودی دختر را همسنگ با لطافت و برکت خلقت معرفی میکند.
این کارشناس دینی در ادامه تأکید کرد: این نگاه پیامبر در واقع، اصلاحی فرهنگی و تربیتی بود. او با رفتار خود پایههای تبعیض جنسیتی را در همان قرن نخست اسلام در هم شکست و معیار ارزش را ایمان و اخلاق معرفی کرد، نه جنسیت. از این منظر، دعا برای داشتن فرزند دختر در واقع دعا برای دریافت رحمتی خاص از سوی خداوند است. همانگونه که حضرت ابراهیم (ع) چنین دعایی داشت، این دعا نشانه درک زیباییهای معنوی تربیت دختر و شناخت نقش او در آرامش خانواده است.
او در پایان تصریح کرد: امروز نیز جامعهای که دختر را موهبت الهی بداند، جامعهای الهیتر و عاطفیتر خواهد بود. زیرا محبت دخترانه، استمرار همان رحمت خداست که در خانواده جاری میشود.
منبع: تسنیم