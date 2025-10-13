باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی، پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پارالمپیک که در مجموعه ورزشی آزادی شهرستان سنندج و با همکاری اداره کل ورزش وجوانان استان با حضور بیش از ۸۰۰ دانش آموز با نیاز ویژه شهرستان سنندج، اولیاء وجمعی از مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: برنامه ریزی فعالیت‌های تربیت بدنی در مدارس استثنایی اثرات ارزنده‌ای بر روند رشد، افزایش توانمندی ومهارت‌های حرکتی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه دارد.

خانی گفت: رقابت‌های پارالمپیک در راستای زمینه سازی تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در حوزه تربیت بدنی و با هدف شناسایی توانمندی‌ها واستعدادیابی دانش آموزان از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ مهرماه جاری با شعار روز ملی پارالمپیک، جشن اراده‌های بزرگ در مدارس استثنایی استان در حال برگزاری است.

وی گفت: بیش از هزارو۴۵۰ دانش آموز نیاز ویژه ذهنی، آسیب دیده بینایی وشنوایی، چند معلولیتی، جسمی-حرکتی، اوتیسم و ... با هدف اعتلای تربیت بدنی، استعدادیابی وارتقای توانمند‌ها در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

خانی با اشاره به برگزاری رقابت‌های دورن مدرسه‌ای در ۴۴ مدرسه مستقل و ۱۰ مدرسه ضمیمه با نیاز ویژه استان به مناسبت هفته پارالمپیک، افزود: حدود ۶۰۰ دانش آموز تحت آموزش تلفیقی فراگیر نیز که در مدارس عادی مشغول به تحصیل می‌باشند می‌توانند در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی ادامه داد: «پارالمپیک وایثار وشهادت»، «ایران کشور برتر جهان در توسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپین‌ها اسطور‌های برتر ورزش»، «پارالمپیک وسازمان بهزیستی وتوان یابان»، «پارالمپیک ومجلس قانون گذار»، «پارالمپیک و دولت وفاق»، «پارالمپیک ومدارس استثنایی» و «روز ملی پارالمپیک؛ جشن پارالمپیک وخانواده» عناوین روز‌های هفته ملی پارالمپیک است.

وی عنوان کرد: رقابت‌های پارالمپیک در رشته‌های دوومیدانی، طناب کشی، تنیس روی میز، فوتبال دستی، دارت، فوتسال، پارا بدمینتون، پارا تنیس، مچ اندازی وهولاهوپ در مدارس با نیاز‌های ویژه استان برگزار ونفرات برتر شناسایی و استعدادیابی می‌شوند.

خانی با برشمردن ورزش بعنوان فعالیتی تفریحی درمانی افزود: پارالمپیک روز ملی توانمندسازی اراده، امیدواری، اعتماد به نفس و گسترش برابری است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به تأثیر مثبت این رقابت‌ها درشناسایی استعداد‌ها و کشف توانمند‌ها گفت: ورزش ابزاری مهم برای ایجاد نشاط در جامعه وتربیت اجتماعی دانش آموزان است.