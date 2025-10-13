وزیر راه و شهرسازی گفت:نشست با وزرای حمل‌ونقل آذربایجان و روسیه مباحث مربوط زمینه ساز تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای و تحقق همگرایی اقتصادی در مسیر کریدور بین‌المللی شمال‌-جنوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست سه جانبه ایران- آذربایجان و روسیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین و دبیرخانه کریدور شمال-جنوب، آمادگی خود را برای تعمیق همکاری‌ها در این حوزه با تمامی کشورهای عضو اعلام می‌ کند.

وی ادامه داد:از کشور آذربایجان به دلیل سازماندهی این نشست تخصصی تشکر می‌کنم. بی‌تردید، این نشست زمینه شکوفایی اقتصادی و موفقیت مشترک هر سه کشور حاضر در این نشست را فراهم می‌آورد.

او بیان کرد: توسعه کریدور شمال – جنوب محور همکاری سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه است

وی توضیح داد:این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای و تحقق همگرایی اقتصادی در مسیر کریدور بین‌المللی شمال‌-جنوب باشد.

او بیان کرد:اطمینان دارم نتایج مثبت این نشست می‌تواند به‌مثابه یک نقشه راه، به توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و تقویت اتصالات حمل‌ونقلی و انرژی سه کشور منجر شود.

وی ادامه داد:روند تعریض جاده ۱۰۷ کیلومتری جلفا – کلاله و ساخت پل کلاله – آقبند در حال پیشرفت است و طبق توافق دو کشور، عملیات اجرایی پل جدید مرزی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

وی یادآور شد:کریدور ترانزیتی شمال – جنوب چارچوبی منحصربه‌فرد برای توسعه مناسبات اقتصادی، حمل‌ونقلی و انرژی سه کشور است. باید با تدوین سازوکارهای مناسب برای مدیریت این کریدور، از این فرصت مهم اقتصادی به نحو مؤثری بهره ببریم و با اتخاذ رویکردهای منعطف، چالش‌های موجود را به حداقل برسانیم.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تسهیل فرآیند صدور مجوز کشتی‌های کروز مسافری در ایران
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
آخرین اخبار
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد