باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست سه جانبه ایران- آذربایجان و روسیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین و دبیرخانه کریدور شمال-جنوب، آمادگی خود را برای تعمیق همکاری‌ها در این حوزه با تمامی کشورهای عضو اعلام می‌ کند.

وی ادامه داد:از کشور آذربایجان به دلیل سازماندهی این نشست تخصصی تشکر می‌کنم. بی‌تردید، این نشست زمینه شکوفایی اقتصادی و موفقیت مشترک هر سه کشور حاضر در این نشست را فراهم می‌آورد.

او بیان کرد: توسعه کریدور شمال – جنوب محور همکاری سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه است

وی توضیح داد:این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای و تحقق همگرایی اقتصادی در مسیر کریدور بین‌المللی شمال‌-جنوب باشد.

او بیان کرد:اطمینان دارم نتایج مثبت این نشست می‌تواند به‌مثابه یک نقشه راه، به توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و تقویت اتصالات حمل‌ونقلی و انرژی سه کشور منجر شود.

وی ادامه داد:روند تعریض جاده ۱۰۷ کیلومتری جلفا – کلاله و ساخت پل کلاله – آقبند در حال پیشرفت است و طبق توافق دو کشور، عملیات اجرایی پل جدید مرزی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

وی یادآور شد:کریدور ترانزیتی شمال – جنوب چارچوبی منحصربه‌فرد برای توسعه مناسبات اقتصادی، حمل‌ونقلی و انرژی سه کشور است. باید با تدوین سازوکارهای مناسب برای مدیریت این کریدور، از این فرصت مهم اقتصادی به نحو مؤثری بهره ببریم و با اتخاذ رویکردهای منعطف، چالش‌های موجود را به حداقل برسانیم.