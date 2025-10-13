باشگاه خبرنگاران جوان ـ کوروش امیدیپور معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نماینده وزارت کشور، از پروژه خط یک مترو قم بازدید و آخرین وضعیت آن را بررسی کرد. این جلسه پس از بازدید از فاز اول و دوم خط یک مترو قم تشکیل شد و مسائل و چالشهای پیشروی این پروژه ملی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، موضوع تأمین اعتبار به عنوان یکی از چالشهای اصلی پروژه مورد تأکید قرار گرفت و اهمیت رفع موانع مالی برای پیشبرد کار مورد توجه قرار گرفت. امیدیپور با اشاره به پیگیریهای مستمر این موضوع در هفتههای اخیر، اعلام کرد که پرونده مربوطه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است تا روند جذب و تخصیص اعتبارات تسریع شود.
وی همچنین از تلاشهای دستاندرکاران پروژه و بومیسازی صنعت ریلی در شهر مقدس قم تقدیر کرد و پیشرفت مترو قم را در شرایط فعلی بسیار مطلوب و مثالزدنی توصیف نمود. این تأکید نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی در قم است.
مجید انگشتباف مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری قم، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه مترو در خطوط اول و دوم ارائه داد.
وی با اشاره به ظرفیت ساخت واگن داخل کشور تأکید کرد: شهردار قم توجه ویژهای به استفاده از ظرفیت داخلی برای خرید واگنها دارد و در این زمینه اقدامات مهمی در دست اجراست.
به گفته وی، علاوه بر قرارداد با شرکت پوژن چین، قراردادی نیز با شرکت واگنسازی استان مرکزی در حال پیگیری است و امید میرود تا پایان سال جاری یک رام قطار به شهر قم تحویل داده شود. این اقدامات بخشی از تلاشها برای تقویت صنعت ریلی داخلی و تسریع در اجرای پروژههای حملونقل شهری است.
منبع: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم