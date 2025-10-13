باشگاه خبرنگاران جوان - افشین شیوا سرپرست نظارت، ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: فروش اینترنتی به دو بخش دارو و اقلام سلامت‌محور غیر دارویی تقسیم می‌شود که دستورالعمل فروش اقلام غیردارویی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده است و داروخانه‌ها با دریافت مجوز قادر به عرضه اینترنتی آن هستند.

وی، اهداف طرح را تسهیل دسترسی بیماران، کاهش هزینه‌ها، افزایش انتخاب مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: نظارت بر فرآیند خرید، ارسال و تحویل توسط معاونت‌های غذا و دارو، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

شیوا ادامه داد: داروخانه‌ها مجاز به فروش مکمل‌های تغذیه‌ای، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی فرآوری شده و ملزومات پزشکی به صورت اینترنتی هستند و خرید باید صرفاً از سایت‌های معتبر دارای نماد الکترونیک و مجوز انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ارسال محصولات با ناوگان استاندارد انجام و مجوز فروش اینترنتی تنها به داروخانه‌هایی که در ارزیابی سالانه امتیاز لازم را کسب کنند، اعطا می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو