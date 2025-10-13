باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور رییس حوزه انتخابات شهرستان کرج، اعلام کرد: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، طبق زمانبندی از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل همتراز باید سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود کناره‌گیری کنند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج اضافه کرد: طبق زمانبندی ستاد انتخابات کشور مقامات باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه استعفا دهند و استعفای آتها مورد تأیید قرار بگیرد.

وی اذعان داشت: ستاد انتخابات شهرستان کرج با توجه به زمانبندی و قانون جدید انتخابات از شهریور ماه فعالیت خود را فعالیت خود را آغاز کرده است.

مهرور افزود: انتخابات نماد دموکراسی و مردم‌سالاری است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرایند انتخابات توسط خود مردم انجام می‌شود.