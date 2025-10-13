وزیر راه و شهرسازی از تایید نقشه راه جدید برای ترانزیت ۱۵ میلیون تنی در نشست سه جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اخبار ۱۴ در خصوص آخرین دستاورد‌های سفر خود به آذربایجان اظهار داشت: نشست سه‌جانبه‌ای بین روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و معاون نخست‌وزیر کشور روسیه برگزار شد. در این جلسه، موضوعات مختلفی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت، حصول به میزان ترانزیت ۱۵ میلیون تن بار بود. این موضوع بسیار حائز اهمیت است، چرا که نقشه راهی برای رسیدن به این هدف ترسیم خواهد شد.

او بیان کرد:با پیشرفت‌های اخیر در تملک اراضی رشت-آستارا و همچنین پروژه ریلی که در مسیر رشت-آستارا در حال انجام است، انتظار می‌رود این هدف به زودی محقق شود.

وی ادامه داد: در این جلسه، به اهمیت زیرساخت‌ها و تکمیل آن‌ها در حوزه ترانزیت اشاره شد. همچنین، تأکید شد که بسیاری از چالش‌ها و مشکلات در این حوزه به فرآیندهای اداری و گمرکات مرتبط است. در این راستا، گزارش‌هایی در خصوص نحوه دیجیتالی کردن و دسترسی هر سه کشور به یک سامانه مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

او بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه، کریدورهای انرژی، شامل برق و انتقال گاز بود. در این زمینه نیز صحبت‌هایی انجام شد و جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت.

وی تاکید کرد:در خصوص انواع حمل و نقل، اعم از ریلی، جاده‌ای و بندری، که هر سه کشور در پیرامون دریای خزر قرار دارند، بحث و بررسی‌هایی انجام شد. همچنین تفاهماتی در خصوص گسترش ارتباطات و ترانزیت با پتانسیل‌های فعلی کشورها انجام گرفت.

او بیان کرد: این نشست سه‌جانبه، فرصت مناسبی برای تقویت همکاری‌ها و تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ترانزیتی بین ایران، آذربایجان و روسیه فراهم کرد و نتایج مثبتی را به همراه داشت.