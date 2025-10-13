معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: ورود توده گرد و خاک مهاجر به آسمان استان، موجب کاهش کیفیت هوای بیشتر شهرهای استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کژال حبیب زاده اظهار کرد: هم اکنون کیفیت هوای شهر قروه در وضعیت خطرناک، شهر‌های بانه و سقز در وضعیت بسیار ناسالم، سنندج و کامیاران ناسالم برای گروه‌های حساس و مریوان در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، ورود ریزگرد‌ها به آسمان استان طی بعدازظهر امروز و فردا باعث کاهش کیفیت هوا می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تاکید کرد: در صورت تداوم این شرایط، توصیه می‌شود مردم از تردد‌های غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند و شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، در صورت خروج از منزل از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوا پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی می‌شود.

منبع: محیط زیست کردستان