باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محی‌الدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: در یکی از ساختارهای اکتشافی که از سال ۱۳۹۴ عملیات حفاری آن آغاز شده بود، در اسفند سال گذشته تست‌های نهایی اهداف اکتشافی به پایان رسید و منجر به کشف قابل توجهی شد.

وی با بیان اینکه حفاری در این ساختار تا عمق ۴۶۰۰ متر ادامه یافت، افزود: در این حفاری، لایه‌هایی از دوران اول، دوم و سوم زمین‌شناسی بررسی و نمونه‌برداری شدند و حجم اولیه ثبت‌شده از مخزن، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به همراه حجم قابل توجهی از گاز بوده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: این میدان گازی جدید، با توجه به برآوردها، بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی کشور از نظر حجم گاز درجای قابل تولید به شمار می‌رود و از بسیاری از میادین گازی فعال فعلی، از جمله میادین شاهینی، بزرگ‌تر است.

جعفری با اشاره به اینکه این میدان قادر است در صورت توسعه کامل، تا ۵۶ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کند، گفت: این میزان معادل یک‌سوم گاز تولیدی روزانه فعلی در کشور است و می‌تواند نقشی اساسی در تأمین پایدار گاز کشور ایفا کند.

وی همچنین از امضای قرارداد توسعه این میدان در شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: این میدان در زمره میادین امیدبخشی است که در آینده نزدیک می‌تواند گاز خود را به شبکه مصرف خانگی و صنعتی کشور برساند.

جعفری درباره جزئیات ویژگی‌های مخزن کشف‌شده نیز گفت: نفت موجود در این مخزن از نوع نفت سبک با درجه API معادل ۳۲ است و به همراه آن، حدود ۴۶ تا ۵۰ بشکه میعانات گازی در هر هزار بشکه نفت نیز وجود دارد.

به گفته وی، مجموع حجم نفت درجای این مخزن ۲۳۷ میلیون بشکه برآورد شده که از این میزان، ۷۴ میلیون بشکه قابل استحصال خواهد بود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ریسک‌های بالای عملیات اکتشافی خاطرنشان کرد: عملیات لرزه‌نگاری، مطالعات زمین‌شناسی و بررسی‌های دقیق در نواحی مختلف ساختاری انجام شده و منجر به این کشف مهم شده است.

وی با اشاره به نقش این میدان در امنیت انرژی کشور تأکید کرد: کشف و توسعه این میدان گازی می‌تواند اثرگذاری جدی بر آینده تأمین انرژی کشور و صادرات گاز داشته باشد.

وی افزود: میدان گازی کشف شده در استان فارس، در مناطق جهرم، تخته و شهرستان لامرد با عملیات حفاری فعال است و قرارداد توسعه آن به مدت ۴۰ ماه منعقد شده است. جاده دسترسی به این میدان نیز در نخستین فرصت احداث خواهد شد.

جعفری با اشاره به حمایت و تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تصریح کرد: اولویت اصلی شرکت ملی نفت ایران توسعه و تولید گاز است و تلاش‌ها برای کشف و بهره‌برداری از منابع گازی در مناطق مختلف کشور از جمله زاگرس و خوزستان ادامه دارد.

وی همچنین از به‌کارگیری فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در عملیات اکتشاف و توسعه خبر داد و گفت: این فناوری‌ها نقش موثری در افزایش دقت و سرعت انجام مطالعات و عملیات دارند.

وی ادامه داد:ارزش اقتصادی میدان گازی پازن با در نظر گرفتن نرخ متوسط جهانی(۳۰ سنت برای هر مترمکعب گاز) افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

او بیان کرد:این میدان با حجم ۲۹ هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز شیرین، بزرگترین میدان مستقل گازی در بخش خشکی است.

وی افزود:در صورت تولیدی شدن این میدان با ظرفیت کنونی، امکان تولید گاز معادل استاندارد یک فاز جنوبی برای ۵۰ سال وجود خواهد داشت که به معنای توان تأمین گاز کلان شهر تهران برای ۲۵ سال است.

او بیان کرد:لایه نفتی کشف شده در میدان پازن از نوع نفت سبک با درجه API 32 بوده و حدود ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد می شود.

وی ادامه داد:حجم میعانات گازی میدان پازن با درجه API ۴۶ تا ۵۰ واحد، افزون بر ۲۳۷ میلیون بشکه نفت درجا با قابلیت استحصال ۷۴ میلیون بشکه خواهد بود.