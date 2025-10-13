مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: میدان گازی جدید کشف شده معادل یک‌سوم گاز تولیدی روزانه فعلی در کشور است و می‌تواند نقشی اساسی در تأمین پایدار گاز کشور ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محی‌الدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: در یکی از ساختارهای اکتشافی که از سال ۱۳۹۴ عملیات حفاری آن آغاز شده بود، در اسفند سال گذشته تست‌های نهایی اهداف اکتشافی به پایان رسید و منجر به کشف قابل توجهی شد.

وی با بیان اینکه حفاری در این ساختار تا عمق ۴۶۰۰ متر ادامه یافت، افزود: در این حفاری، لایه‌هایی از دوران اول، دوم و سوم زمین‌شناسی بررسی و نمونه‌برداری شدند و حجم اولیه ثبت‌شده از مخزن، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به همراه حجم قابل توجهی از گاز بوده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: این میدان گازی جدید، با توجه به برآوردها، بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی کشور از نظر حجم گاز درجای قابل تولید به شمار می‌رود و از بسیاری از میادین گازی فعال فعلی، از جمله میادین شاهینی، بزرگ‌تر است.

جعفری با اشاره به اینکه این میدان قادر است در صورت توسعه کامل، تا ۵۶ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کند، گفت: این میزان معادل یک‌سوم گاز تولیدی روزانه فعلی در کشور است و می‌تواند نقشی اساسی در تأمین پایدار گاز کشور ایفا کند.

وی همچنین از امضای قرارداد توسعه این میدان در شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: این میدان در زمره میادین امیدبخشی است که در آینده نزدیک می‌تواند گاز خود را به شبکه مصرف خانگی و صنعتی کشور برساند.

جعفری درباره جزئیات ویژگی‌های مخزن کشف‌شده نیز گفت: نفت موجود در این مخزن از نوع نفت سبک با درجه API معادل ۳۲ است و به همراه آن، حدود ۴۶ تا ۵۰ بشکه میعانات گازی در هر هزار بشکه نفت نیز وجود دارد.

به گفته وی، مجموع حجم نفت درجای این مخزن ۲۳۷ میلیون بشکه برآورد شده که از این میزان، ۷۴ میلیون بشکه قابل استحصال خواهد بود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ریسک‌های بالای عملیات اکتشافی خاطرنشان کرد: عملیات لرزه‌نگاری، مطالعات زمین‌شناسی و بررسی‌های دقیق در نواحی مختلف ساختاری انجام شده و منجر به این کشف مهم شده است.

وی با اشاره به نقش این میدان در امنیت انرژی کشور تأکید کرد: کشف و توسعه این میدان گازی می‌تواند اثرگذاری جدی بر آینده تأمین انرژی کشور و صادرات گاز داشته باشد.

وی افزود: میدان گازی کشف شده در استان فارس، در مناطق جهرم، تخته و شهرستان لامرد با عملیات حفاری فعال است و قرارداد توسعه آن به مدت ۴۰ ماه منعقد شده است. جاده دسترسی به این میدان نیز در نخستین فرصت احداث خواهد شد.

جعفری با اشاره به حمایت و تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تصریح کرد: اولویت اصلی شرکت ملی نفت ایران توسعه و تولید گاز است و تلاش‌ها برای کشف و بهره‌برداری از منابع گازی در مناطق مختلف کشور از جمله زاگرس و خوزستان ادامه دارد.

وی همچنین از به‌کارگیری فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در عملیات اکتشاف و توسعه خبر داد و گفت: این فناوری‌ها نقش موثری در افزایش دقت و سرعت انجام مطالعات و عملیات دارند.

وی ادامه داد:ارزش اقتصادی میدان گازی پازن با در نظر گرفتن نرخ متوسط جهانی(۳۰ سنت برای هر مترمکعب گاز) افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. 

او بیان کرد:این میدان با حجم ۲۹ هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز شیرین، بزرگترین میدان مستقل گازی در بخش خشکی است.

وی افزود:در صورت تولیدی شدن این میدان با ظرفیت کنونی، امکان تولید گاز معادل استاندارد یک فاز جنوبی برای ۵۰ سال وجود خواهد داشت که به معنای توان تأمین گاز کلان شهر تهران برای ۲۵ سال است.

او بیان کرد:لایه نفتی کشف شده در میدان پازن از نوع نفت سبک با درجه API 32 بوده و حدود ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد می شود.

وی ادامه داد:حجم میعانات گازی میدان پازن با درجه API ۴۶ تا ۵۰ واحد، افزون بر ۲۳۷ میلیون بشکه نفت درجا با قابلیت استحصال ۷۴ میلیون بشکه خواهد بود.

 

برچسب ها: گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران؛
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
آخرین اخبار
اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور /پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
نقشه راه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران ترسیم شد+ فیلم
۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار واحد‌های صنفی است
رفع مشکلات تامین نهاده‌های دامی در دستور‌کار وزارت جهاد
تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق همکاری‌های ایران، آذربایجان و روسیه
رجبی مشهدی: تبادل حداقل ۲۰۰ مگاوات برق میان ایران، روسیه و آذربایجان امکان‌پذیر است
واگذاری سهام تودلی خودروساز‌ها همچنان در دستور کار است
گلایه رئیس کمیسیون کشاورزی از قیمت کالا‌های اساسی در بازار
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران