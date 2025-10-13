باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، روز دوشنبه آتشبس «استثنایی» در غزه را ستود و آن را عاملی برای امیدواری به پایان جنگ اوکراین و روسیه دانست که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، میتواند به جنگ روسیه علیه کشورش نیز پایان دهد.
زلنسکی در شبکههای اجتماعی گفت: «وقتی صلح برای یک بخش از جهان محقق میشود، امید برای برقراری صلح در دیگر مناطق را نیز افزایش میدهد.»
او افزود: «اگر خاورمیانه به آتشبس و صلح دست یافته، قطعاً رهبری و عزم بازیگران جهانی میتواند برای ما در اوکراین نیز نتیجهبخش باشد.»
در همین حال، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، روز دوشنبه خواستار ادامه مشارکت آمریکا در حل و فصل جنگ اوکراین شد و ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ همان نفوذی را که در خاورمیانه اعمال کرد، در این زمینه نیز به کار گیرد.
مرتس که پیش از اجلاس با ترامپ و دیگر رهبران جهانی در شرمالشیخ برای تثبیت آتشبس غزه سخن میگفت، اظهار داشت این نشست در مصر نشان میدهد که اگر جامعه جهانی متحد بایستد، پایان جنگ امکانپذیر است.
منبع: رویترز