زلنسکی توافق آتش‌بس در غزه را یک دستاورد مهم خواند و اعلام کرد می‌توان جنگ‌های دیگر از جمله جنگ اوکراین را نیز متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، روز دوشنبه آتش‌بس «استثنایی» در غزه را ستود و آن را عاملی برای امیدواری به پایان جنگ اوکراین و روسیه دانست که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند به جنگ روسیه علیه کشورش نیز پایان دهد.

زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «وقتی صلح برای یک بخش از جهان محقق می‌شود، امید برای برقراری صلح در دیگر مناطق را نیز افزایش می‌دهد.»

او افزود: «اگر خاورمیانه به آتش‌بس و صلح دست یافته‌، قطعاً رهبری و عزم بازیگران جهانی می‌تواند برای ما در اوکراین نیز نتیجه‌بخش باشد.»

در همین حال، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، روز دوشنبه خواستار ادامه مشارکت آمریکا در حل و فصل جنگ اوکراین شد و ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ همان نفوذی را که در خاورمیانه اعمال کرد، در این زمینه نیز به کار گیرد.

مرتس که پیش از اجلاس با ترامپ و دیگر رهبران جهانی در شرم‌الشیخ برای تثبیت آتش‌بس غزه سخن می‌گفت، اظهار داشت این نشست در مصر نشان می‌دهد که اگر جامعه جهانی متحد بایستد، پایان جنگ امکان‌پذیر است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، آتش بس در غزه
