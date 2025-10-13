بیلبورد‌های تل‌آویو ترامپ را «کوروش کبیر» نامیدند، اما کاربران جهانی این تشبیه را فریبکارانه دانستند و یادآور شدند که او حامی جنایات صهیونیست‌ها بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در تل آویو، بیلبوردهایی ترامپ را با کوروش کبیر، پادشاه ایرانی، مقایسه می‌کنند، اما کاربران خارجی می گویند ترامپ یک جنایتکار جنگی است و تلاش او برای آتش بس در غزه باعث نمی شود دنیا حمایت هایش از صهیونیست ها را فراموش کند.
 
 
فعالان بین المللی بر این نکته تاکید می کنند که نباید ترامپ را به کوروش کبیر ایرانی‌ها تشبیه کرد.برخی از کاربران خارجی با اشاره به جنگ 12 روزه اخیر تاکید کردند که ترامپ همان کسی است که از حمله اسرائیلی‌ها به غزه،‌ لبنان و حتی ایران حمایت کرد و حالا اسرائیل ها در اقدامی فریبکارانه او را کوروش کبیر می‌نامند، تا وی را به عنوان یک حامی صلح جا بزنند.
 
ترامپ توسط برخی از مسیحیان انجیلی به کوروش کبیر تشبیه شده است. به ادعای آن‌ها کوروش، پادشاه ایران باستان، با فتح بابل و آزاد کردن یهودیان از تبعید برای بازسازی معبد اورشلیم (اشعیا ۴۵)، پیشگویی کتاب مقدس را محقق کرده است.از همین رو اسرائیل در تلاش است تا ترامپ و اقدامات حمایت گرایانه او از اسرائیل مانند به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت، انتقال سفارت ایالات متحده به آنجا و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از سرزمین های اشغالی را به عنوان تقدیرات الهی جلوه دهد. اما به نظر می رسد روایت تابلوهای منقش به تصویر ترامپ در تل‌آویو با عبارت «کوروش کبیر زنده است»‌، که به منظور تکرار روایت بیگانه‌ی مسیحایی برای ژئوپلیتیک مدرن در هنگام ورود ترامپ به سرزمین‌های اشغالی به نمایش درآمده موثر نبوده است.
 
در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:
 
مقایسه این کله گنده با کوروش کبیر وحشتناک است.
 
او (ترامپ) آرزو دارد کوروش باشد،...این فقط یک آرزوی بربادرفته است!
 
آنها (اسرائیلی ها)‌ در سال 2018 هم سکه معبد مشابهی ساختند که در آن زمان نیز او را کوروش می‌نامیدند.
 
هر کاری برای منحرف کردن افکار عمومی از قتل عام زنان و کودکان بی‌گناه در 2 سال گذشته می کنند.
 
انگار آخر زمانه شده...
 
این یک اقدام منزجر کننده و فریبکارانه است
 
ولی همین آدم شرور ایران رو بمبارون کرد، برو بابا!
 
کوروش کشور اسرائیل را ایجاد نکرد. او یهودیان را از اسارت در بابل آزاد کرد و به آنها اجازه بازگشت به اورشلیم را داد.
 
آن ها (اسرائیلی ها) قبلاً هم بنرهای بایدن، اوباما و قبلش هم جورج بوش رو درست کردند در واقع اسرائیلی ها آشکارا می گویند آمریکایی‌ها پدرخوانده آنها هستند.
 
اسرائیل لعنتی یک گروه وحشتناک از انسان‌ نماها (نه حتی انسان)، اشغالگران غیرقانونی، قاتلان کودک و تهدیدی جدی برای بشریت هستند.
 
(این تنژمثیل) مسخره و احمقانه‌ست و نظریه‌ی منو تأیید می‌کنه که ترامپ می‌تونه هر کاری بکنه فقط برای اینکه ازش بیش از حد تعریف کنن.
 
خدای من! یه اعتبار الکی دیگه هم به این پیرمرد (ترامپ) دادن! بی‌بی (نتانیاهو) کاملاً سوارش شده!
 
تمام دنیا دریافته است که این بچه رئیس (ترامپ) به ستایش‌های فراوان و چاپلوسی‌های بیش از حد تحقیرآمیز نیاز دارد تا توجه او را جلب کند. این باعث می شود از آسیب رساندن به شما صرف نظر کرده و با خیرخواهی به شما نگاه کند.
 
کوروش برخلاف اکثر فاتحان زمان خود، با سیاست رحمت و احیا حکومت می‌کرد، نه ظلم. وقتی در سال ۵۳۹ قبل از میلاد بابل را فتح کرد، به بسیاری از مردمان اسیر، نه فقط یهودیان، اجازه داد تا به سرزمین‌های خود بازگردند و معابد و شهرهای خود را بازسازی کنند.
 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
یعنی کوروش اینقدر خوب بوده اونم ایرانی که کل کشور ها می شناسن من تازه فهمیدم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگر آمریکای فاسد جنایتکار بخواد مثل هخامنش باشه پس ماهم مثل ارتش اسکندر مقدونی باید بساط این ها رو جمع کنیم!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگر کوروش هم مثل این بوده باشه بیزار از تاریخ ایران
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ زباله ی متعفّنی بیش نیست!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ و نتان یابو و بایدن جنایتکاران بزرگ و حرام زادگانی بیش نیستند!
۰
۰
پاسخ دادن
