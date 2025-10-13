ترامپ توسط برخی از مسیحیان انجیلی به کوروش کبیر تشبیه شده است. به ادعای آن‌ها کوروش، پادشاه ایران باستان، با فتح بابل و آزاد کردن یهودیان از تبعید برای بازسازی معبد اورشلیم (اشعیا ۴۵)، پیشگویی کتاب مقدس را محقق کرده است.

از همین رو اسرائیل در تلاش است تا ترامپ و اقدامات حمایت گرایانه او از اسرائیل مانند به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت، انتقال سفارت ایالات متحده به آنجا و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از سرزمین های اشغالی را به عنوان تقدیرات الهی جلوه دهد.

اما به نظر می رسد روایت تابلوهای منقش به تصویر ترامپ در تل‌آویو با عبارت «کوروش کبیر زنده است»‌، که به منظور تکرار روایت بیگانه‌ی مسیحایی برای ژئوپلیتیک مدرن در هنگام ورود ترامپ به سرزمین‌های اشغالی به نمایش درآمده موثر نبوده است.