شهید حمیدرضا سهیلیان در بحبوحه حمله دشمن به سرپل‌ذهاب، از دستور تخلیه پادگان سر باز زد و با ایستادگی خود، مسیر نبرد را تغییر داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکی از افتخارات بزرگ شهید سهیلیان، آزاد کردن سرپل ذهاب بود. آن هم درست زمانی که از تهران، دستوری مبنی بر تخلیه پادگان سرپل ذهاب و از بین بردن مهمات داده شده بود تا مبادا انبار مهمات به دست دشمن بیفتد. حمیدرضا دستور رسیده را نادیده گرفت و اعلام کرد: «هر کس می‌خواهد از این پادگان برود، برود. اما هیچ کس حق ندارد یک بالگرد را از این جا خارج کند.»

 حمیدرضا سهیلیان ۲۸ فروردین ۱۳۳۳، در محله نارمک تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا مرحله اخذ دیپلم ادامه داد و در سال ۱۳۵۱، برای خلبانی بالگرد در هوانیروز استخدام شد.

پس از گذراندن دوره‌های نظامی، زبان انگلیسی و تخصص پرواز در تهران و پایگاه مرکز آموزش هوانیروز اصفهان در تخصص بالگرد کبری فارغ التحصیل شد. اولین واحد خدمتی‌اش با درجه ستوان سومی در پایگاه هوانیروز کرمانشاه (پایگاه شهید کشوری فعلی) بود. در سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد که حاصل آن دختری به نام هانیه بود. هانیه در زمان شهادت پدر ۱۱ماهه بود.

سهیلیان در روز ۲۱ مهر ۱۳۵۹، در منطقه «کوره موش» واقع در  غرب  کشور، در درگیری با نیروهای عراقی به شهادت رسید. وی تست پایلوت بود، به این معنا که قبل از هر خلبانی این بالگردها را تست می‌کرد. البته این کار، قبل از انقلاب توسط آمریکایی‌ها انجام می‌شد.

یکی از افتخارات بزرگ شهید سهیلیان، آزاد کردن سرپل ذهاب بود. آن هم درست زمانی که از تهران، دستوری مبنی بر تخلیه پادگان سرپل ذهاب و از بین بردن مهمات داده شده بود تا مبادا انبار مهمات به دست دشمن بیفتد. حمیدرضا دستور رسیده را نادیده گرفت و اعلام کرد: «هر کس می‌خواهد از این پادگان برود، برود. اما هیچ کس حق ندارد یک بالگرد را از این جا خارج کند.»

حمیدرضا در حالی دستور را نادیده گرفت که حتی دشمن، سیم‌های خاردار پادگان را رد کرده بود. به گفته شهید شیرودی حمیدرضا آن چنان برای آزادکردن سرپل ذهاب، مصمم بود که روی چمن‌های پادگان، یکه و تنها و با اراده راسخ نشسته بود و نمی‌شد تنهایش گذاشت. به همین خاطر، من و چند تن از دوستان به طرفش رفتیم و اعلام آمادگی کردیم و در عملیات گسترده‌ای  با فرماندهی شهید سهیلیان، پادگان سرپل ذهاب آزاد شد.

شهید شیرودی از آن پس می‌گفت «حمید از مهارت بسیار بالایی برخوردار است. او در این عملیات، تنها خلبانی بود که هدف را به صورت منحنی می‌زد و فقط با شلیک یک تیر موفق به منهدم کردن ادوات دشمن می‌شد.»

آخرین مأموریت و پرواز حمیدرضا در غرب کشور و در ۲۰ کیلومتری پادگان سرپل ذهاب بود که او و هم پروازش سعدالله داورزاده در روز ۲۱ مهر ۱۳۵۹بعد از گذشت ۲۱ روز از جنگ در منطقه کوره موش با عراقی‌ها درگیر شدند.

آخرین مرحله پرواز این خلبان شجاع هوانیروز مصادف با اصابت گلوله توپخانه دشمن به بالگردش که منجر به شهادت ایشان و هم پروازش سعدالله داور زاده شد. یاران پروازی او حکایت می‌کنند که در موقع عملیات با خلبان شیرودی تماس می‌گیرد و از او می خواهد که به پادگان سرپل ذهاب برگردد. اما وقتی شیرودی به پادگان می‌رسد با پیکر سوخته سهیلیان رو به رو می‌شود و دیدارشان به قیامت موکول می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شهدای وطن ، جنگ تحمیلی ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
صحبت‌های رحیم منفرد پیرامون شهید اسکندرلو
سخنرانی حاج حسین در شب شهادتش عاشورایی بود
عملیات «مرصاد» به روایت شهید شوشتری
فرمانده شهید قرارگاه خاتم از زاویه‌ای که نمی‌شناسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری نظامی محرمانه رژیم صهیونیستی با شش کشور عربی
سلطنت‌طلبان رضا پهلوی را به این ویژگی می‌شناسند
کشف عنکبوتی که هم نر است و هم ماده
یک تصویر، یک روایت؛ سیل تهران در سال ۱۳۶۵
پایان سیاسی حسن ارسنجانی، طراح و مجری اصلاحات ارضی در عصر پهلوی
صلح غزه کلاهبرداری ترامپ و کوشنر است
امپراتوری کیلوا؛ میراث فراموش‌شده ایران در آفریقا
چرا قاره‌ها در یک سمت کره زمین جمع شده‌اند؟
بهترین درمان سندرم روده تحریک‌پذیر ممکن است از ذهن شروع شود
توطئه همیشه توهم نیست
آخرین اخبار
پیش‌بینی آینده هوش مصنوعی در اشتغال؛ انسان یا ماشین، کدام برنده رقابت شغلی‌اند؟
روایت تمرد از یک دستور نظامی؛ شجاعتی که سرپل‌ذهاب را نجات داد
ناامنی در لندن؛ شهر ساعت‌های دزدیده‌شده و جواهراتی که دیگر در امان نیستند
ترامپ در نقش کوروش؟ کاربران جهان پاسخ دادند: «او جنایتکار جنگی است!»
از «خوش‌رکاب» تا «سه در چهار»؛ نقش‌هایی که محمد کاسبی را در دل مردم جاودانه کردند
بازارچه نوستالژیک در قلب خانی‌آباد با بوی نان داغ و کباب داغ
دختران؛ نشانه مهر الهی و مصداق برکت آسمانی در خانواده
نوزادان زبان‌های بیگانه را که در جنینی شنیده‌اند، تشخیص می‌دهند
سلطنت‌طلبان رضا پهلوی را به این ویژگی می‌شناسند
اختلاف با همکارتان را به فرصت تبدیل کنید
تیغ تیز سانسور زیر گلوی نویسندگان آمریکایی حامی فلسطین
حق شهید چگونه بر تمامی خدمتگزاران دیگر اولویت دارد؟
خرید آنلاین؛ آرامشی که بی‌صدا ما را بیمار می‌کند
صلح غزه کلاهبرداری ترامپ و کوشنر است
کشف عنکبوتی که هم نر است و هم ماده
امپراتوری کیلوا؛ میراث فراموش‌شده ایران در آفریقا
مردان هم گاهی کم می‌آورند!
پایان سیاسی حسن ارسنجانی، طراح و مجری اصلاحات ارضی در عصر پهلوی
بهترین درمان سندرم روده تحریک‌پذیر ممکن است از ذهن شروع شود
چرا قاره‌ها در یک سمت کره زمین جمع شده‌اند؟
یک تصویر، یک روایت؛ سیل تهران در سال ۱۳۶۵
همکاری نظامی محرمانه رژیم صهیونیستی با شش کشور عربی
توطئه همیشه توهم نیست
با این راهکار، موفقیت شغلی‌تان را پیدا کنید
۱۰ وسیله‌ای که باید همین حالا از آشپزخانه‌تان دور بیندازید
چرا برخی از کودکان احساس تنهایی می‌کنند؟
بیماری‌هایی که به دلیل نخوابیدن سراغ‌تان می‌آید
روز جهانی دختر را تبریک نگوییم!