باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست شرم الشیخ درباره آتش بس غزه به مصر سفر کرده است در بدو ورودش با همتای مصری خود عبد الفتاح السیسی دیدار کرد و بار دیگر ادعاهای همیشگی خود درباره ایران را تکرار کرد.
او مدعی شد خواهان برداشته شدن تحریمهای ایران است. او همچنین با اشاره به اینکه اگر به تاسیسات هستهای ایران حمله نمیکرد، این توافق صلح محقق نمیشد، گفت ایران از این توافق صلح حمایت کرد.
در ادامه سخنان خود در مصر، دونالد ترامپ ادعا کرد: «من برای رسیدن به توافق صلح با ایران کاملاً آمادهام، به شرطی که آنها نیز آماده این کار باشند.»
وی با تکیه بر ادعای سابقه خود در مذاکرات افزود: «این همان کاری است که در تمام زندگی حرفهایام انجام دادهام. من در انجام معامله مهارت دارم!»
ترامپ در ادامه با بیان دیدگاه خود درباره ایران مدعی شد: «به نظر من ایران همراهی خواهد کرد. آنها تحت فشارهای زیادی قرار گرفتهاند... به کمک نیاز دارند... مایلم زمانی که آمادگی لازم را پیدا کنند، تحریمها را لغو کنم.»
ترامپ با اشاره به آشنایی خود با جامعه ایران ادعا کرد: «بسیاری از مردم ایران را میشناسم. افراد برجسته، باهوش، وکلای توانمند، مهندسان و اساتید دانشگاه... آنها با چالشهای بزرگی روبهرو بودهاند. صادقانه بگویم، اگر فشارهای ما در مورد برنامه هستهای نبود، فکر نمیکنم به آن توافق قابل توجه [با حماس در غزه]دست مییافتیم.»
وی در پایان با اشاره به همگرایی بینالمللی گفت: «امروز شاهد اتحاد و همبستگی همه کشورها هستیم.»
او همچنین فاز دوم توافقنامه صلح ۲۰ مادهای بین رژیم صهیونیستی و حماس را رسماً اعلام کرد.
ترامپ در کنار عبدالفتاح سیسی، تأکید کرد که با وجود دیدگاه رایجی که ادعا کرد در خاورمیانه نمیتوان به صلح دست یافت، «این اتفاق خواهد افتاد و در حال رخ دادن است.» او وعده داد: «شاهد پیشرفتهای فوقالعادهای در خاورمیانه خواهید بود» و خاطرنشان کرد که این یک «دوره شگفتانگیز است، همانطور که قبلاً هیچکس ندیده است.»
ترامپ و سیسی توضیح دادند که فاز دوم شامل تحویل کمکهای بشردوستانه به غزه و بازیابی اجساد اسرا خواهد بود که حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ربوده و در اسارت جان باختند. ترامپ افزود: «غزه به پاکسازی زیادی نیاز دارد.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که «ایران نیز همراه شود» و به تلاشها برای برقراری صلح در منطقه بپیوندد.
منبع: رویترز