دستور ویژه برای مقابله با اخلالگران اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، اعلام کرد:این دستور در راستای صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی شهروندان و در پی افزایش نگرانیها از گرانفروشی و احتکار اقلام اساسی صادر شده است.
وی گفت: دستگاه قضایی استان با هدف حمایت از معیشت مردم و مقابله با سودجویی اقتصادی، رویکردی قاطعانه در پیش گرفته است.
تشکیل تیمهای مشترک بازرسی و شعب ویژه رسیدگی
شهواری با اشاره به مفاد این دستور افزود:در این دستور، بر تشکیل تیمهای مشترک بازرسی، افزایش حضور میدانی در بازارها و رسیدگی فوری به گزارشهای مردمی تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد شعب ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای تخلفات اقتصادی در دادگستری لرستان تشکیل شود تا روند برخورد با متخلفان تسریع گردد.
هیچ مماشاتی با سودجویان پذیرفته نیست
رئیس شورای قضایی لرستان در ادامه اظهار کرد:حفظ ثبات بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی پذیرفته نخواهد شد.
او تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام ظرفیت در کنار نهادهای نظارتی و اجرایی برای مقابله با فساد اقتصادی و حفظ آرامش بازار حضور فعال خواهد داشت
حجتالاسلام شهواری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی و دادگستری استان اطلاع دهند.
وی گفت: گزارشهای مردمی بهصورت فوری بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن به آنها رسیدگی خواهد شد.