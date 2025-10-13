با راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های خاویاری در لرستان، صنعت آبزی‌پروری این استان وارد مرحله‌ای نو شده است؛ طرحی که می‌تواند لرستان را به قطب تولید گوشت و خاویار کشور تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کیارش بیرانوند، مدیرکل شیلات لرستان گفت:راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های خاویاری در استان، انقلابی در صنعت آبزی‌پروری و تولید گوشت و خاویار در لرستان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: این مجتمع‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه اشتغال پایدار، ارزآوری و توسعه صادرات را در استان فراهم می‌کنند.

بیرانوند با اشاره به مزیت‌های طبیعی و اقتصادی لرستان در حوزه شیلات خاطرنشان کرد:استان لرستان دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در پرورش آبزیان است و می‌تواند در آینده نزدیک نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و کشور ایفا کند.

او همچنین از سرمایه‌گذاران خواست با توجه به پتانسیل بالای منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، در طرح‌های شیلاتی و تولید خاویار مشارکت فعال داشته باشند.

 

