باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشاط دانشجویی به منزله سوخت برای حرکت دانشجویان است، نشاطی که نه از منابع کاذب و لحظه‌ای، بلکه از ایمان، سلامت جسم و برنامه‌ریزی دقیق ناشی می‌شود.

در برهه‌ای که جهاد علمی برای غلبه بر چالش‌ها و دستیابی به قله‌های دانش بیش از پیش تأکید می‌شود، نقش دانشجوی متعهد، پرانگیزه و بانشاط اهمیتی مضاعف می‌یابد. نشاط دانشجویی صرفاً یک حالت روانی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق آرمان‌های نظام است، در این مطلب به بررسی راهکارهای عملی و مبتنی بر آموزه‌های دینی برای افزایش قوت روحی و جسمی دانشجویان برای مجاهدت در مسیر دانش می‌پردازیم.