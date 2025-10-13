مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سه شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد:  امشب در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، نواحی مرکزی وگزارش دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.

او بیان کرد: فردا (سه شنبه) در استان‌های ساحلی البرز و چهارشنبه تا جمعه در گیلان، مازندران و اردبیل در برخی ساعات بارندگی و رعد و برق رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: سه شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. در این روز در شرق کشور به ویژه منطقه زابل نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.سه شنبه دریای خزر و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

او بیان کرد  طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواشناسی
