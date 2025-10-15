باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قلاوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بهرهوری در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور گفت: بخش عمدهای از کشاورزی کشور همچنان به شکل سنتی اداره میشود و به فناوریهای نوین توجه کافی ندارد. به گفته وی، سطح پایین دانش کشاورزان، ضعف آموزش و ترویج، و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط، مانع از دستیابی به بهرهوری واقعی در این حوزه شده است.
وی افزود: بخش آموزش در وزارت جهاد کشاورزی عملکرد ضعیفی داشته و بسیاری از کشاورزان حتی با روشهای ساده و علمی افزایش عملکرد آشنا نیستند، از سوی دیگر، تجهیز اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری مانند آبیاری تحت فشار و زیرسطحی بهکندی پیش میرود و همین موضوع موجب هدررفت منابع آبی و کاهش بازده تولید شده است.
قلاوند با تاکید بر اهمیت ویژه دانههای روغنی در زنجیره تامین غذایی کشور گفت: تولید دانههای روغنی در کشور هنوز در سطح محدودی انجام میشود، در حال که این محصولات پشتوانه صنعتی قوی و ارزش افزوده بالایی دارند.
وی ادامه داد: دانههای روغنی نهتنها میتوانند نیاز داخلی به روغن خوراکی را تأمین کنند، بلکه توسعه آنها میتواند به کاهش واردات و افزایش استقلال غذایی منجر شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: کمبود توجه به کیفیت نهادههای کشاورزی از جمله کود، سم و بذر، موجب افت عملکرد و زیان مستقیم کشاورزان شده است. او خواستار بازنگری جدی در سیاستهای تأمین نهادهها و نظارت دقیقتر بر توزیع آنها شد.
وی با انتقاد از ساختار گسترده و پراکنده وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه با وجود معاونتها و شرکتهای متعدد از انسجام لازم برخوردار نیست و همین ناهماهنگی موجب شده سیاستها در حوزههایی مانند امور اراضی، کشت، صادرات و خدمات کشاورزی بهصورت جزیرهای اجرا شود.
قلاوند تاکید کرد: برای تامین پایدار امنیت غذایی، باید ارزیابی جامع و یکپارچهای از بخش کشاورزی کشور انجام شود و همه مؤلفههای آموزشی، فنی، نهادهای و مدیریتی با هم دیده شوند. تنها در این صورت میتوان به بهرهوری واقعی دست یافت و تولید دانههای روغنی را به سطحی رساند که کشور از واردات بینیاز شود.