ده‌ها مقام ارشد از کشورهای خاورمیانه و اروپا همراه با نهادهای مالی جهانی در انگلیس گرد هم آمدند تا درباره برنامه بازسازی نوار غزه که سال‌ها زمان و میلیاردها دلار هزینه خواهد برد، گفت‌وگو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ده‌ها مقام ارشد از کشور‌های خاورمیانه و اروپا همراه با نهاد‌های مالی پیشرو جهانی در انگلیس گرد هم آمدند تا درباره بازسازی نوار غزه که به شدت ویران شده، گفت‌و‌گو کنند.

دفتر نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف این کنفرانس سه‌روزه، آغاز «تلاش‌های حیاتی برنامه‌ریزی و هماهنگی برای دوران پس از جنگ در غزه» است که باید تحت رهبری فلسطینیان باشد.

همیش فالکونر، وزیر خاورمیانه انگلیس گفت: «ما باید آماده اقدام باشیم - برای پاکسازی آوار، بازسازی خانه‌ها و ایجاد زیرساخت، و بازگرداندن دسترسی به آموزش و بهداشت.» 

وی با تأکید بر اینکه این کار «سال‌ها زمان خواهد برد و میلیارد‌ها دلار هزینه در بر خواهد داشت»، افزود: «ما می‌دانیم که ابعاد این کار چقدر است. می‌دانیم چقدر فوری است و چقدر پیچیده خواهد بود.»

دولت انگلیس اعلام کرد این گفت‌و‌گو‌ها «نمایندگانی از بخش کسب‌وکار، جامعه مدنی و دولت‌ها» را گرد هم آورده است تا «تلاش‌های حیاتی برنامه‌ریزی و هماهنگی برای دوران پس از جنگ در غزه» را سامان دهند.

در این نشست، علاوه بر تشکیلات خودگردان فلسطین، مقاماتی از کشور‌هایی از جمله اردن، عربستان سعودی، آلمان و ایتالیا نیز حضور داشتند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بازسازی غزه ، انگلیس
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد