دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوی گفت: عاملیت، آگاهی بخشی و تعامل اجتماعی بهترین روش امر به معروف و نهی از منکر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - نشست تخصصی توانمندسازی سفیران مهر و هدایت جشنواره ملی و مردمی خاتم با حضور مسئولین جشنواره و جمعی از بسیجیان به همت معاونت اجتماعی سپاه خوی در سینما ایثار سپاه برگزار شد.

مرتضی عباسلو دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خوی با گرامیداشت دهه امر به معروف و نهی از منکر گفت: جشنواره ملی و مردمی خاتم همزمان با سراسر کشور در شهرستان خوی نیز از مورخه ۱۲ الی ۲۲مهرماه با محوریت ۱۴ سرفصل در حال برگزاری است.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: از مهمترین اهداف این جشنواره تغییر گفتمان تحکم به گفتمان تعامل اجتماعی، مؤمنانه، اخلاق گرایانه و تغییر گفتمان تنبیه به گفتمان تربیت می باشد.

عباسلو تأکید کرد: عاملیت، آگاهی‌بخشی و تعامل اجتماعی بهترین روش امر به معروف و نهی از منکر است و این دو واجب شرعی زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که آمران به معروف اول خودشان عمل نمایند. بعد با خوش اخلاقی، صبر و حوصله و با زبانی گویا و شیرین به خاطیان تذکر دهند.

سرهنگ بقال نژاد معاون اجتماعی سپاه خوی نیز در ادامه گفتگو به نشست تخصصی توانمند سازی سفیران مهر و هدایت اشاره کرد و گفت: در راستای ماموریت های ابلاغی سازمان بسیج مستضعفین، ماموریت دوره های توانمند سازی سفیران مهر و هدایت که جزو برنامه های ابلاغی سپاه می باشد همزمان با جشنواره خاتم در سطح شهرستان با حضور ۳۵٠ نفر از سفیران مهر و هدایت بسیج و سپاه خوی با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار گردید.

وی افزود: این مأموریت ها در طول سال با همکاری ستاد امر به معروف، ضابطین قضایی و نیروی انتظامی در حال اجرا بوده و ادامه دارد.

بقال نژاد تاکید کرد: در راستای تحکم بخشیدن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ سازی فرهنگ حجاب و عفاف تعاملات لازم را اعمال می کنیم تا مأموریت خود را به نحو احسن انجام بدهیم.

جعفر رستگاری معاون حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوی هم در این گفتگو اظهار داشت: در اجرای برنامه های جشنواره خاتم، معاونت حقوقی ستاد در راستای آگاه سازی اعضاء و آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسائل حقوقی و کیفری برای ظابطین قضایی، هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه حمایتی تبیین کرده و در برنامه هایی که انجام شد کارگاه های تخصصی برای آمران به معروف برگزار گشته وجزوات آموزشی هم توزیع شد تا مورد استفاده آنها قرار بگیرد.