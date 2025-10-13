باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حمزه حسنوند، مدیر امور منابع آب بروجرد اظهار کرد: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین راهکار برای حفاظت از منابع آبی است. اگر مدیریت مصرف، بازیابی و تقویت سفره‌های زیرزمینی و مهار و ساماندهی رواناب‌ها انجام نشود، می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود.

وی تأکید کرد که موضوع مدیریت مصرف آب دیگر یک مسئله صرفاً فنی نیست، بلکه به تغییر نگرش عمومی نیاز دارد: باید همه مردم، کشاورزان و صنایع در این مسیر همراه شوند، چراکه منابع آب زیرزمینی محدود و غیرقابل جایگزین‌اند.

برخورد جدی با چاه‌های غیرمجاز

مدیر امور منابع آب بروجرد با اشاره به اقدامات اجرایی در مقابله با برداشت‌های غیرقانونی گفت: پر و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز در مناطق مختلف شهرستان ادامه دارد و خوشبختانه این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

او افزود: عملیات مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. تا پایان سال جاری، تمام چاه‌های غیرمجاز شهرستان پُر خواهند شد.

برداشت بی‌رویه، تهدیدی برای منابع زیرزمینی

حسنوند با اشاره به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: با توجه به افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی، باید با حفر چاه‌های غیرمجاز با قاطعیت برخورد شود و هرگونه اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستان بروجرد و همچنین اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی، تاکنون سه حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان پر شده است.

به گفته او، سالانه میلیاردها مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور توسط چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز از بین می‌رود و ادامه این روند می‌تواند به خشک شدن کامل منابع زیرزمینی منجر شود.

قانون در برابر متخلفان بی‌تعارف است

مدیر امور منابع آب بروجرد در پایان تأکید کرد: این اداره مطابق قانون، هیچ مماشاتی با متخلفان منابع آبی نخواهد داشت. هدف ما برخورد تنبیهی نیست، بلکه حفظ حیات و پایداری منابع آبی است. بدون همکاری مردم، هیچ طرحی در این حوزه موفق نخواهد بود.