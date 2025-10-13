باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به روند ساخت ساختمان برج «امید» استانداری گفت: ساخت این پروژه طی سال‌های اخیر با کش‌وقوس‌هایی همراه بوده، اما اکنون پیشرفت فیزیکی آن از ۹۰ درصد فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه معماری چهارطبقه ساختمان تکمیل شده است، اظهار داشت: تنها اتصال سیستم گرمایشی و سرمایشی باقی مانده و امیدواریم تا ۴۵ روز آینده این بخش نیز به اتمام برسد تا بتوان واحدهای اداری را به ساختمان جدید منتقل کرد

به گفته مجیدی، سیستم تأسیسات خریداری شده و تیم‌های فنی در حال انجام مراحل مهندسی نهایی هستند. او افزود: برای این پروژه در سال جاری ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است. حوزه معاونت عمرانی استانداری کارفرمای پروژه است و دفتر فنی استانداری نیز رسیدگی به وضعیت‌ها را انجام می‌دهد. پیمانکار و مشاوران پروژه به صورت تخصصی بر کیفیت کار نظارت دارند.

وی تأکید کرد: این ساختمان ۱۸ هزار مترمربع زیربنا دارد و کمتر استانی در کشور چنین ساختمانی برای مجموعه استانداری خود دارد. امیدواریم به‌زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

بیشه؛ گامی برای توسعه گردشگری در قلب لرستان

مجیدی در ادامه از پیگیری طرح‌های گردشگری در منطقه «بیشه» خبر داد و گفت: این منطقه به‌دلیل محدودیت‌های توپوگرافی امکان توسعه گسترده ندارد، اما با اجرای طرح ترانشه‌برداری مسیر آبشار و روستا، شرایط بهبود خواهد یافت.

به گفته او، در طرح جدید، احداث یک تقاطع غیرهم‌سطح برای جداسازی مسیر روستا از خط ریل در دستور کار قرار گرفته است. مجیدی تصریح کرد: این طرح به‌زودی بررسی و برای آن اعتبار در نظر گرفته می‌شود. همچنین مقرر شده است موضوع در کارگروه گردشگری استان دوباره مطرح شود تا اقدامات کوتاه‌مدت قبل از عید و برنامه‌های بلندمدت با هدف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری پایدار انجام شوند.

او افزود: عملیاتی شدن این پروژه جزو دغدغه‌های اصلی مدیریت ارشد استان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

لایروبی خرم‌رود؛ نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها

معاون عمرانی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لایروبی رودخانه «خرم‌رود» اشاره کرد و گفت:این مسئله سال‌هاست بین شهرداری و آب منطقه‌ای محل اختلاف است. در گذشته رویکردها سلیقه‌ای بود، اما اکنون قرار شده اقدامات لازم به‌صورت منسجم دنبال شود.

وی ادامه داد: اگرچه بخشی از کار انجام شده، اما کافی نبوده است. باید آب منطقه‌ای، شهرداری و مدیریت بحران با هم همکاری کنند تا تکلیف این پروژه مشخص شود و عملیات لایروبی با سرعت بیشتری پیش برود.

سد معشوره؛ پروژه‌ای استراتژیک در آستانه فعال‌سازی

مجیدی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت سد بزرگ «معشوره» گفت: این پروژه مدتی به دلیل فرآیند انتخاب پیمانکار متوقف شده بود، اما اکنون پیمانکار انتخاب و مراحل انعقاد قرارداد در حال انجام است.

وی افزود: حضور وزیر نیرو در استان نیز مرتبط با همین موضوع بود و خوشبختانه عملیات اجرایی سد به‌زودی فعال می‌شود.

به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان، برای اجرای این پروژه عظیم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است

از برج امید تا سد معشوره و از خرم‌رود تا بیشه، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و گردشگری در لرستان در حال احیا و تکمیل هستند. اقداماتی که در صورت تحقق کامل، می‌تواند چهره زیرساختی و اقتصادی استان را دگرگون کند.