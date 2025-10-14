یکی از دستورکار‌های امروز مجلس تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه یکصدوسی‌وسوم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور 

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی 

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) نیز در دستور روز جاری قرار دارد.

