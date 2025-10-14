باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تعداد متقاضیان در دورود بسیار زیاد است و بیش از ۱۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد ثبت‌نام‌کننده، حدود ۲۵۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین موانع پروژه، عدم تأمین منابع مالی کافی گزارش شده است که باعث کندی روند اجرای کار شده است.

برای تسریع پروژه، گفته شده است که قرارداد آماده‌سازی سایت باید فوراً انجام شود. زیرساخت‌ها (آب، برق و خدمات عمومی) و خدمات روبنایی (مدارس، مساجد و غیره) باید تامین و آماده شوند.

دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری باید همکاری کنند؛ به ویژه ایجاد دسترسی راه به سایت پروژه است. وعده شده که حداقل ۲۰۰ واحد از این ۶۴۸ واحد تا پایان سال (سال جاری شمسی) تکمیل و تحویل شوند، منوط به این که متقاضیان آورده خود را در موعد مقرر واریز کرده باشند.

متقاضیانی که سهم آورده خود را به موقع پرداخت کنند در اولویت تحویل قرار خواهند گرفت و تأکید شده پروژه به وضعیت مناسبی رسیده است، اما برای پیشرفت بیشتر نیاز به تعهد و همکاری بیشتر است.

موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان دورود رفع می‌شود

عنایت اله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان دورود اظهار کرد:نباید سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به بهانه وجود موانع و مشکلات کند کرد.

وی ادامه داد:پروژه ۶۴۸ واحدی شهرستان دورود یکی از پروژه‌های خوب و با کیفیت استان می‌باشد که عملیات اجرایی آن توسط شرکت طاق گستران در حال انجام است.

عنایت اله میرزایی با اعلام این مهم که چالش‌های مربوط به نظارت بر اجرای این پروژه برای همیشه تعیین تکلیف شد، توضیح داد:علاوه بر تحلیل پیشرفت فیزیکی پروژه در خصوص واحد‌هایی که هنوز تخصیص متقاضی نشده‌اند تبادل نظر شد.

وی عنوان کرد:ضمن بررسی آخرین وضعیت تسهیلات بانکی پروژه و آخرین آورده متقاضیان، تصمیمات مناسبی درباره گروه بندی متقاضیان و فازبندی پروژه اتخاذ شد.

عنایت اله میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارگزار این پروژه قرارگاه امام حسن مجتبی «ع» می‌باشد تصریح کرد:برای کاهش موانع و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها مشکلات را در خود وزارت و معاونت‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم؛ بنابراین گزارش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، مدیرعامل شرکت طاق گستران به عنوان پیمانکار پروژه و مسئول قرارگاه امام حسن مجتبی «ع» حضور داشتند.

این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ نهضت ملی در دورود اهمیت بالایی دارد و اگر به خوبی اجرا شود، می‌تواند بخشی از نیاز مسکن استان را مرتفع کند. وجود تعداد زیاد متقاضی نشان‌دهنده نیاز شدید مردم به مسکن و پشتیبانی اجتماعی برای پروژه است.

با تأمین منابع مالی و همکاری دستگاه‌های مختلف (راه و شهرسازی، شهرداری، خدمات‌رسان‌ها) امکان تسریع قابل توجه در اجرا وجود دارد.

تامین مالی کافی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها است. تأمین زیرساخت‌ها در زمان مناسب (آب، برق، راه دسترسی) نیاز به هماهنگی دارد. واریز سهم آورده توسط متقاضیان ممکن است در مهلت مقرر صورت نگیرد یا با تأخیر انجام شود.