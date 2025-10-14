باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی، اصلاح ضوابط شهرسازی خرمآباد، تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن و اجرای پروژههای پیشران عمرانی استان خبر داد و گفت: استان لرستان امروز به کارگاهی بزرگ از طرحهای عمرانی و زیربنایی تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، مهندس «مهدی مجیدی» با اشاره به تأکید دولت بر حل ناترازی انرژی گفت: در لرستان تاکنون ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستانهای مختلف احداث شده است که بیشترین آنها با ۲۲۲ مورد در شهرستان سلسله قرار دارد.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد این پروژهها توسط کمیته امداد و بسیج سازندگی اجرا شده و خانوادهها از این محل ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومان درآمد پایدار دارند و توسعه این اقدامات ارزشمند در سایر شهرستانها مورد تاکید است.
وی ادامه داد: ر کنار این طرحهای کوچک، ۱۰ ساختگاه بزرگ نیروگاهی نیز در دستور کار است که با تصویب در کمیسیون ماده ۲۱، وارد مراحل اجرایی خواهد شد و ۳۰ مگاوات به ظرفیت تولید استان اضافه خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: این اقدام باعث ارتقای شاخصهای انرژی و توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در لرستان میشود.
عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی و سنگی
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به تأکید دولت و رئیسجمهور بر توسعه عدالت آموزشی و نهضت مدرسهسازی گفت: با مشارکت بنیاد برکت، ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان جمعآوری شد و مدارس نوین با مصالح بنایی قابل بهره برداری است.
مجیدی افزود: عملیات ساخت ۷۰ مدرسه سنگی نیز آغاز شده است تا سال آینده جشن پایان مدارس سنگی در استان برگزار شود.
ضوابط جدید شهرسازی خرمآباد با مشارکت متخصصان
وی از اصلاح ضوابط شهرسازی خرمآباد به عنوان یکی از اقدامات مهم استان با تاکید ویژه استاندار لرستان یاد کرد و افزود: این بازنگری با هدف استفاده بهینه از اراضی شهری و کاهش تخلفات ساختمانی در حال انجام است. از مهندسان، معماران و انبوهسازان دعوت میکنیم نظرات خود را برای بهبود این ضوابط ارائه دهندو در فرایند اصلاح ضوابط شهرسازی مشارکت نمایند.
۵۳ پروژه پیشران و ۵۰ کارگروه فعال
وی خاطرنشان کرد: در لرستان ۵۳ پروژه پیشران و ۱۴ شاخص ملی در حال پیگیری است و بیش از ۵۰ کارگروه تخصصی برای رفع موانع پروژهها فعال هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از طرحهایی که سالها متوقف مانده بودند با جلسات میدانی و تصویب در کمیسیونهای تخصصی تعیین تکلیف شدند.
رونق گردشگری پس از ثبت جهانی خرمآباد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ثبت جهانی خرمآباد گفت: این اتفاق موجب افزایش ورود گردشگران و رونق اقامتگاههای بومگردی شده است. اخیراً اقامتگاه جدیدی در خرمآباد افتتاح شده و در بروجرد نیز خانه بومگردی با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است.
حمایت از سرمایهگذاران و توسعه پنجره واحد
مجیدی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت استان در جذب سرمایهگذار گفت: لرستان دومین استان کشور از نظر سرعت پاسخگویی در سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری است و بیش از ۹۰ درصد پروندهها با نظر مثبت در کارگروه امور زیربنایی بررسی و تصویب میشوند. استاندار محترم نیز در کمیسیون ماده ۵ با نگاهی حمایتگرانه به سرمایهگذاران، مسیر صدور مجوزها را تسهیل کردهاند.
برنامههای دهیاریها و اشتغال روستایی
وی همچنین از اختصاص ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات به دهیاریهای استان خبر داد و گفت: این اعتبارات برای خرید تجهیزات و اجرای طرحهای درآمدزا هزینه خواهد شد، همچنین با پیگیری رئیس سازمان دهیاریها، مجوز استخدام ۱۱۸ نیروی جدید در دهیاریهای لرستان صادر شده است.
وی در پایان از برگزاری جشنواره انار در کوهدشت در آبان ماه و جشنواره عسل در ازنا به عنوان نمونههایی از ظرفیتهای بومی استان یاد کرد و افزود: این جشنوارهها میتوانند به برندسازی محصولات محلی و رونق اقتصادی لرستان کمک کنند.
منبع: ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان