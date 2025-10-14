آئین تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی هنرمند و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون امروز سه شنبه ۲۲ مهر با حضور جمعی از مردم و هنرمندان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آئین تشییع پیکر مرحوم محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور مردم، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد قمی، محمدمهدی دادمان، زینب سلیمانی، محمد حسینی، محمد سرشار، مجید مجیدی، مجید زین‌العابدین، مسعود ده نمکی، حسین یاری، محمدمهدی اسماعیلی، محمود گبرلو، فخرالدین صدیق شریف، حسام الدین سراج، حبیب اسماعیلی، محمد احسانی، مهوش وقاری، حسین قرایی و ... از جمله حاضران در مراسم هستند.

در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. سپس رسالت بوذری اجرای این مراسم را برعهده گرفت.

رسالت بوذری گفت: به یادبود مردی آمدیم که از موسسان همین پایگاه هنری و حوزه هنری انقلاب بود. فیلمنامه نویس، بازیگردان و بازیگر که شاید یک وجه او را بیشتر دیدیم اما نقطه‌گذاریهای بسیاری در عرصه سینما و تلویزیون توسط او انجام شده بود. مردی که سال‌های سال برایمان خاطره ساخته است.

سپس حجت‌الاسلام‌والمسلمین قمی بیان کرد: محمد کاسبی مرد مومن و دغدغه مند، علی رغم بیماری و دشواری‌هایی که زندگی در این سال‌ها برای ایشان پیش آورد، همواره عزت‌مندانه زندگی کرد.

وی ادامه‌داد: اتحاد همواره دغدغه کسی بود که تاسیس حوزه هنری را در کارنامه داشت، در شرایطی که حتی نفس کشیدن برایشان سخت بود. ایشان این دغدغه را با تفصیل برای من بیان می‌‌کرد و در کسالت سنگین هم، با محبت بود.

وی افزود: عزت، ایمان، غیرت، مراقبت و حواس جمعی از صفات این انسان است. انصافا خانواده ایشان در طی کسالتشان صبوری کردند و دعا می‌کنیم ایشان همنشین اولیاء و شهداء شوند.

وی با اشاره به انگشتر حاج قاسم و سید حسن نصرالله که به هنرمند مرحوم کاسبی فقید هدیه داده شده بود، گفت: ایشان گفتند، پس از شهادت سید حسن نصرالله انگشتر ایشان را در کنار انگشتر حاج قاسم قرار دادند و هردو انگشتر در کنار یکدیگر هستند.

مجید مجیدی در ادامه بیان کرد: رفاقت من با محمد به طول و درازای انقلاب است. اگر بخواهم نقد خاطره کنم جای فرصت نیست. صبح که اینجا آمدم، گشتی زدم تا خاطرات به یادم بیایند. نه اینکه محمد کاسبی از دست رفته این سخنان را بگویم. محمد گوهر درونی داشت و با اخلاق و با فضلیت بود. متاسفانه ایشان آنقدر که باید در جامعه هنری شناخته نشد‌.

وی ادامه‌داد: دوستی ما به زمان انقلاب باز می‌گردد. اولین تئاتر انقلاب را که روی صحنه آوردیم با حضور محمد کاسبی بود. در دانشکده دراماتیک محمد جزو معدود کسایی بود که هنر بازیگری در خونش بود و همه ایشان را به بازیگری می‌شناسند، اما دغدغه ایشان مسائل اجتماعی و انقلاب بود. ایشان در سال ۶۸ فیلمی با نام شنا در زمستان ساخت. توفیق بازی در این اثر را داشتم. این فیلم هنوز که هنوز است، از تلویزیون پخش می‌شود و می‌بینم مخاطب با تمام وجود به تماشای این فیلم می‌نشیند.

وی تاکید کرد: محمد عزیز نگاه ما را تاب‌ نیاورد، در آن زمان مسئولیت نتوانست این نگاه را تاب بیاورد. من کوچ کردم اما محمد همچنان ماند تا هنر انقلاب اسلامی را در حوزه هنری نگه دارد. محمد انسان دغدغه‌‌مندی بود که هیچگاه از باور‌های خود دست نگه نداشت. محمد دغدغه مسائل انقلاب را داشت.

وی گفت: ایشان ایستاد و با ناملایمتی‌ها کنار آمد و به تنهایی برای خود یک رسانه شد. عزیزانی که با محمد سلوک داشتند، می‌دانستند، محمد عاشق اهل بیت بود.

مجیدی در پایان سخنانش خطاب به محمد کاسبی گفت: در آخر از محمد کاسبی عزیز می‌خواهم سلام ما را به سید مرتضی آوینی‌، اکبر قدیانی، ابوالفضل عالی، احمد عزیزی، حسن حسینی و قیصر امین پور برساند و بگوید دلتنگشانیم. محمد جان برایمان دعا کن.



سپس مسعود ده نمکی با حضور در این مراسم بیان کرد: با مرحوم کاسبی در آخرین نقش‌آفرینی‌اش در سریال دادستان همکاری داشتم، ایشان منافع آخرت را به منافع دنیا ترجیح دادند. ایشان برای نقش ابوذر با من تماس گرفت و گفت: نقش مال من است. من گفتم چه کسی بهتر از شما. ایشان می‌گفتند، من نه چپم نه راست، من انقلابی هستم. ایشان به جز بازیگر، نظریه پرداز بود. جریان فرهنگی می‌شناخت و می‌دید.

ده نمکی تاکید کرد: بنظر من تلخی خصلت محمد کاسبی به علت ویژگی ابوذر بودنش بود. وقتی سریال ساخته شد، ایشان گفت: آب در لونه مورچه‌ها ریختیم که همان نفوذی‌ها بود. امیدوارم روح ایشان با شهداء و با ابوذرها، ابوذر و مولای ابوذر محشور باشد.

