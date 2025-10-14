ورود قوه قضاییه به برخورد با عروسک‌های موهنی که در برخی از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی عرضه شده بود، با استقبال روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورود قوه قضاییه به برخورد با عروسک‌های موهن با استقبال روبه‌رو شده است. این عروسک‌ها که اخیراً جنجال زیادی به پا کرده‌اند، عروسک‌های فیجت ضد استرسی با نام‌های «مرتضی» و «مرضیه» هستند. این عروسک‌ها معمولاً به شکل حیواناتی مانند گوریل بدنساز، میمون یا خوک طراحی شده‌اند و به عنوان ابزاری برای کاهش استرس (مثلاً فشردن یا کتک زدن) تبلیغ می‌شوند.

دلیل توهین‌آمیز بودن

⦁ نام «مرتضی» لقب امام علی (ع) و «مرضیه» لقب حضرت فاطمه (س) است.
⦁ استفاده از این نام‌های مقدس برای عروسک‌هایی با شکل حیوانات نجس یا نماد تحقیر (مانند خوک، میمون و گوریل) و برای کتک خوردن یا له شدن، از نظر کاربران و مقامات توهین به مقدسات شیعه تلقی شده است.
⦁ این عروسک‌ها در آستانه ایام فاطمیه عرضه شدند که حساسیت مذهبی را افزایش داد.

فروش و تبلیغ  

این عروسک‌ها در پلتفرم‌های آنلاین مثل دیجیکالا، باسلام و اینستاگرام عرضه می‌شوند و عناوینی مثل «عروسک کتک‌خور» یا «فیجت گوریل شنی» دارند. فروشندگان مدعی‌اند این محصولات برای کاهش استرس مفیدند، اما توجهی به بار معنایی مذهبی نام‌ها ندارند.

واکنش‌ها و اعتراضات

⦁ کاربران در شبکه‌های اجتماعی کارزارهایی را برای برخورد قانونی به راه انداختند و هزاران نفر طومار امضا کردند.
⦁ دادستانی تهران دستور داد عوامل پشت‌صحنه تولید، توزیع و تبلیغ این عروسک‌ها شناسایی و پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شود. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد بیشتر فروشندگان اطلاعی از ماهیت این محصولات ندارند، اما باید جریان پشت آن پیگیری شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: عروسک های زشت ، دیجیکالا
خبرهای مرتبط
ماجرای جالب عروسک های زشت دانمارکی
ویروس جهانی لبوبو/ وقتی عروسک‌های زشت، محبوب می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
داداش عروسک که موهن نیست. یه میمون و یه خوک هستن. آدم ها دارن اسم روش میذارن. شما با عروسک ها و فروشنده هاش برخورد میکنین؟!!! خخخخ خدا شفا بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این ماجراها از بی حجابی دختران و زنان شروع شده و دارند همینطور قبح شکنی میکنند ،آخرش چه شود خدا داند
۰
۰
پاسخ دادن
ایرانی‌ها چهارمین ملت باهوش جهان شدند
قوه قضاییه به ماجرای عروسک‌های موهن رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
قوه قضاییه به ماجرای عروسک‌های موهن رسیدگی می‌کند
ایرانی‌ها چهارمین ملت باهوش جهان شدند
چگونه نشاط را وارد برنامه روزانه دانشگاهی کنیم؟
حوزه علمیه قم در خط مقدم روشنگری در برابر عرفان‌های بی‌ریشه
پیش‌بینی آینده هوش مصنوعی در اشتغال؛ انسان یا ماشین، کدام برنده رقابت شغلی‌اند؟
روایت تمرد از یک دستور نظامی؛ شجاعتی که سرپل‌ذهاب را نجات داد
ناامنی در لندن؛ شهر ساعت‌های دزدیده‌شده و جواهراتی که دیگر در امان نیستند
ترامپ در نقش کوروش؟ کاربران جهان پاسخ دادند: «او جنایتکار جنگی است!»
از «خوش‌رکاب» تا «سه در چهار»؛ نقش‌هایی که محمد کاسبی را در دل مردم جاودانه کردند
بازارچه نوستالژیک در قلب خانی‌آباد با بوی نان داغ و کباب داغ
دختران؛ نشانه مهر الهی و مصداق برکت آسمانی در خانواده
نوزادان زبان‌های بیگانه را که در جنینی شنیده‌اند، تشخیص می‌دهند
سلطنت‌طلبان رضا پهلوی را به این ویژگی می‌شناسند
اختلاف با همکارتان را به فرصت تبدیل کنید
تیغ تیز سانسور زیر گلوی نویسندگان آمریکایی حامی فلسطین
حق شهید چگونه بر تمامی خدمتگزاران دیگر اولویت دارد؟
خرید آنلاین؛ آرامشی که بی‌صدا ما را بیمار می‌کند
صلح غزه کلاهبرداری ترامپ و کوشنر است
کشف عنکبوتی که هم نر است و هم ماده
امپراتوری کیلوا؛ میراث فراموش‌شده ایران در آفریقا
مردان هم گاهی کم می‌آورند!
پایان سیاسی حسن ارسنجانی، طراح و مجری اصلاحات ارضی در عصر پهلوی
بهترین درمان سندرم روده تحریک‌پذیر ممکن است از ذهن شروع شود
چرا قاره‌ها در یک سمت کره زمین جمع شده‌اند؟