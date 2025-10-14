باشگاه خبرنگاران جوان - ورود قوه قضاییه به برخورد با عروسک‌های موهن با استقبال روبه‌رو شده است. این عروسک‌ها که اخیراً جنجال زیادی به پا کرده‌اند، عروسک‌های فیجت ضد استرسی با نام‌های «مرتضی» و «مرضیه» هستند. این عروسک‌ها معمولاً به شکل حیواناتی مانند گوریل بدنساز، میمون یا خوک طراحی شده‌اند و به عنوان ابزاری برای کاهش استرس (مثلاً فشردن یا کتک زدن) تبلیغ می‌شوند.

دلیل توهین‌آمیز بودن

⦁ نام «مرتضی» لقب امام علی (ع) و «مرضیه» لقب حضرت فاطمه (س) است.

⦁ استفاده از این نام‌های مقدس برای عروسک‌هایی با شکل حیوانات نجس یا نماد تحقیر (مانند خوک، میمون و گوریل) و برای کتک خوردن یا له شدن، از نظر کاربران و مقامات توهین به مقدسات شیعه تلقی شده است.

⦁ این عروسک‌ها در آستانه ایام فاطمیه عرضه شدند که حساسیت مذهبی را افزایش داد.

فروش و تبلیغ

این عروسک‌ها در پلتفرم‌های آنلاین مثل دیجیکالا، باسلام و اینستاگرام عرضه می‌شوند و عناوینی مثل «عروسک کتک‌خور» یا «فیجت گوریل شنی» دارند. فروشندگان مدعی‌اند این محصولات برای کاهش استرس مفیدند، اما توجهی به بار معنایی مذهبی نام‌ها ندارند.

واکنش‌ها و اعتراضات

⦁ کاربران در شبکه‌های اجتماعی کارزارهایی را برای برخورد قانونی به راه انداختند و هزاران نفر طومار امضا کردند.

⦁ دادستانی تهران دستور داد عوامل پشت‌صحنه تولید، توزیع و تبلیغ این عروسک‌ها شناسایی و پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شود. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد بیشتر فروشندگان اطلاعی از ماهیت این محصولات ندارند، اما باید جریان پشت آن پیگیری شود.

منبع: ایسنا