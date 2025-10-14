شماری از رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله زیاد النخاله از ۱۵۴ اسیر آزادشده فلسطینی که در چارچوب توافق تبادل اسرا به مصر تبعید شده بودند، استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شماری از رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین، از اسرای آزادشده فلسطینی که در چارچوب توافق تبادل اسرا توسط رژیم صهیونیستی به مصر تبعید شده بودند، استقبال و با آنها دیدار کردند.

زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی  یکی از چهره هایی بود که از در این مراسم از اسرای آزاده  تبعید شده استقبال کرد.

دفتر امور اسرای فلسطینی از ورود ۱۵۴ اسیر آزادشده به خاک مصر خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، این افراد که در جریان آخرین دور تبادل اسرا از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده‌اند، مطابق توافق انجام‌شده به مصر تبعید شده‌اند.

در میان آزادشدگان، نام محمود العارضه، مسئول عملیات «نفق الحریه» که منجر به فرار از زندان جلبوع در سال ۲۰۲۱ شد، نیز دیده می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشرشده، در ازای آزادی ۲۰ اسیر صهیونیستی در تبادل اسرای دیروز، نزدیک به ۲ هزار اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جهاد اسلامی فلسطین ، اسرای فلسطینی
