فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در جریان گشت و پایش محیط بانان، تعدادی تله صید هوبره در دشت مسیله تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: با توجه به حضور پرنده کمیاب و ارزشمند «هوبره» در فصل پاییز در دشت مسیله قم، گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست استان با هدف ارتقاء سطح حفاظتی و امنیتی در این منطقه به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود. 

محمدرضا عابدی مقدم با بیان اینکه «هوبره» از جمله حیوانات در معرض خطر انقراض بوده و صید و شکار این پرنده ممنوع و دارای مجازات سنگینی است، عنوان کرد: این اداره کل با هرگونه تخلف زیست محیطی در زیستگاه‌های ارزشمند استان که میزبان پرندگان مهاجر آبزی و خشکی زی هستند، قاطعانه برخورد خواهد کرد. 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از تخریب تعدادی تله صید هوبره در دشت مسیله در جریان گشت و پایش اخیر خبر داد و گفت: هم استانی‌های عزیز به ویژه جوامع بومی و محلی، می‌توانند گزارش‌های خود از هرگونه تخلف شکار و صید جانوران وحشی را با شماره تلفن ۱۵۴۰ و ۰۹۱۰۷۲۲۷۵۴۱ (ایتا) به صورت شبانه روز در میان بگذارند.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم 

برچسب ها: محیط زیست ، تخریب
قم، شهرِ بی‌گوش، بی‌چشم، بی‌دل
