سرپرست دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: قیمت دارو در تمام داروخانه‌های کشور باید بر اساس نرخ مصوب سامانه irc تیتک باشد و هرگونه فروش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو  گفت: قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است و مرجع رسمی تعیین قیمت، سامانه irc تیتک است. داروخانه‌ها موظف‌اند دارو را دقیقاً مطابق قیمت سامانه عرضه کنند، حتی اگر قیمت روی جلد کمتر یا بیشتر باشد. فروش دارو با هر نرخ دیگری تخلف محسوب می‌شود.

او درباره تفاوت احتمالی بین قیمت درج‌شده روی جلد دارو و قیمت سامانه توضیح داد: این اختلاف معمولا به دلیل زمان تولید یا چاپ بسته‌بندی است و ملاک فروش همواره قیمت ثبت‌شده در سامانه irc تیتک است.

مهرزادی تاکید کرد: هرگونه فروش دارو خارج از نرخ سامانه، توسط بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری می‌شود و با داروخانه متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

 او افزود: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از قیمت رسمی دارو‌ها از طریق سامانه تیتک، اپلیکیشن موبایلی سازمان غذا و دارو و وب‌سایت irc.fda.gov.ir اقدام کنند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: قیمت دارو ، سازمان غذا و دارو
