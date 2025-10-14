ورود روشندلان و کم‌بینایان با یک همراه، به تمام موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی کشور چهارشنبه (۲۳ مهرماه)، رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام علی دارابی، معاون میراث‌ فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به مناسبت روز جهانی عصای سفید (چهارشنبه ۲۳ مهرماه)، ورود نابینایان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و بناهای تاریخی تحت مدیریت این وزارتخانه با یک همراه، رایگان است.

معاون میراث فرهنگی گفت: این تصمیم در راستای تکریم جایگاه روشندلان و ترویج عدالت فرهنگی اتخاذ شده و هدف آن فراهم‌کردن دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.

او بیان کرد: روز عصای سفید یادآور اهمیت احترام، آگاهی و مشارکت اجتماعی نابینایان است و ما معتقدیم میراث فرهنگی زمانی ارزشمندتر می‌شود که برای همه ملموس و قابل تجربه باشد.

دارابی افزود: در روز جهانی عصای سفید، برنامه‌های هدفمندی برای روشندلان در برخی اماکن فرهنگی‌تاریخی تدارک دیده خواهد شد.

این اعلام درحالی صورت گرفته است که بسیاری از موزه‌ها و اماکن تاریخی فاقد امکانات و تجهیزات متناسب برای حضور افراد نابینا و کم‌بینا هستند و دسترس‌پذیری نیستند.

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
نابینا موزه را میخواد ببینه چکار .وقتی نمی بیمه به چه درد می خوره راست میگید یه کمک خرجی بدید دستشان را بگیرید این کارهای مسخره چیه؟؟؟؟؟؟عصای دستشان باشید با یه کادو شادشان کنید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
نابینا برای چی باید بره موزه؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منتظر
۱۲:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
با سلامی خدمت شما اونوقت نابینا چه چیزی را باید ببیند ... چرا برای بینایان ره دشوار است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بنده هم همین سوال را داشتم ، در ضمن ذکر شده که موزه ها هیچ امکاناتی برای رفاه حال این عزیزان را ندارند.
