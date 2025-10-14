باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام علی دارابی، معاون میراث‌ فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به مناسبت روز جهانی عصای سفید (چهارشنبه ۲۳ مهرماه)، ورود نابینایان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و بناهای تاریخی تحت مدیریت این وزارتخانه با یک همراه، رایگان است.

معاون میراث فرهنگی گفت: این تصمیم در راستای تکریم جایگاه روشندلان و ترویج عدالت فرهنگی اتخاذ شده و هدف آن فراهم‌کردن دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.

او بیان کرد: روز عصای سفید یادآور اهمیت احترام، آگاهی و مشارکت اجتماعی نابینایان است و ما معتقدیم میراث فرهنگی زمانی ارزشمندتر می‌شود که برای همه ملموس و قابل تجربه باشد.

دارابی افزود: در روز جهانی عصای سفید، برنامه‌های هدفمندی برای روشندلان در برخی اماکن فرهنگی‌تاریخی تدارک دیده خواهد شد.

این اعلام درحالی صورت گرفته است که بسیاری از موزه‌ها و اماکن تاریخی فاقد امکانات و تجهیزات متناسب برای حضور افراد نابینا و کم‌بینا هستند و دسترس‌پذیری نیستند.