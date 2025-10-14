معاون وزیر جهاد از راه اندازی ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین همایش روط جهانی زنان روستا و عشایر و روز جهانی غذا گفت: کشاورزان، محققان و مردم ما یادگرفتند روی پای خود بایستند، اما وقتی این صحبت به میان می آید که غذا و آنچه مربوط به کشاورزی است، تحریم نیست، انتظار بر آن است که این امر محقق شود.

به گفته وی، اگر می خواهیم زنان روستایی توانمند شوند و با استفاده از ظرفیت زنان روستایی به امنیت غذایی پایدار کمک شود و از طرفی افراد در روستاها بمانند و مهاجرت معکوس از شهر به روستاها داشته باشیم باید همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط پای کار بیایند.

گل محمدی با تاکید بر اجرای مصوبه الگوی کشت بیان کرد: بحث الگوی کشت مطرح است، درحالیکه زمانی به طور کامل اجرا می شود که فرهنگ آن در کشور جا بیفتد چراکه اجرای کامل آن به تنهایی توسط وزارت جهاد امکان پذیر نیست‌.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید از ظرفیت دهیاران، زنان روستایی و بسیج استفاده شود تا با اجرای الگوی کشت به امنیت غذایی پایدار دست یابیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از برنامه های مهم دفتر زنان روستایی را فرهنگ سازی و توانمندسازی زنان روستایی اعلام کرد و افزود: اشتغال و کسب و کار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات زنان روستایی است که در سال گذشته ۳۲ زنجیره ارزش کسب و کار در بخش زنان روستایی تدوین و اجرا شد و امسال براساس برنامه به ۱۱۰ زنجیره ارزش کسب و کار افزایش می یابد.

به گفته وی، اکنون ۱۲ هزار زن تسهیل گر روستایی پس از آموزش توانمند شدند و همواره آماده ارائه خدمات به زنان روستایی هستند، همچنین حدود ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی در سراسر کشور راه اندازی شد و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی راه اندازی شد و برنامه سازمان افزایش صندوق ها و سرمایه آنهاست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صندوق زنان روستایی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
یک درصد عوارض واردات نهاده دامی به بخش دام داده شد
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
تولید و خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش یافت
آخرین اخبار
۱۶ درصد از مصرف شهر تهران مرتبط با سازمان‌ها و ادارات می‌شود
۵۰ تا ۷۰ درصد تولید غذا توسط زنان روستایی و عشایری است
۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان روستایی در کشور راه اندازی شد+ فیلم
معرفی ۲۲۰ هزار خانوار برای دریافت تسهیلات روستایی به بانک
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی ۳۷۴ مگاوات/ تا پایان سال ظرفیت جدیدی به نیروگاه بادی اضافه نمی‌شود
بانک‌های متهم به کم‌کاری در پرداخت وام ازدواج تبرئه شدند
مناقشات نظامی تهدید جدی امنیت غذایی در جهان
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
افزایش قابل‌توجه میانگین دمای جهانی طی دهه اخیر
تامین سوخت نیروگاه‌ها؛ کلید پایداری تأمین برق در زمستان+ فیلم
افزایش موج گرما در شش ماهه ابتدای امسال
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
تولید و خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش یافت
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
یک درصد عوارض واردات نهاده دامی به بخش دام داده شد
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
پیامک‌های هشدار قطع برق جعلی است
طرح فروش مشارکت در تولید خودرو سایپا آغاز می‌شود
نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۲۲ مهرماه
۷۰ درصد از گاز میدان گازی کنگان بعد از ۳۳ سال تخلیه شد
تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز در روز توسط میدان پازن/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور /پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
نقشه راه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران ترسیم شد+ فیلم
۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار واحد‌های صنفی است