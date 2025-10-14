معاون وزیر جهاد از راه اندازی ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین همایش روط جهانی زنان روستا و عشایر و روز جهانی غذا گفت: کشاورزان، محققان و مردم ما یادگرفتند روی پای خود بایستند، اما وقتی این صحبت به میان می آید که غذا و آنچه مربوط به کشاورزی است، تحریم نیست، انتظار بر آن است که این امر محقق شود.

به گفته وی، اگر می خواهیم زنان روستایی توانمند شوند و با استفاده از ظرفیت زنان روستایی به امنیت غذایی پایدار کمک شود و از طرفی افراد در روستاها بمانند و مهاجرت معکوس از شهر به روستاها داشته باشیم باید همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط پای کار بیایند.

گل محمدی با تاکید بر اجرای مصوبه الگوی کشت بیان کرد: بحث الگوی کشت مطرح است، درحالیکه زمانی به طور کامل اجرا می شود که فرهنگ آن در کشور جا بیفتد چراکه اجرای کامل آن به تنهایی توسط وزارت جهاد امکان پذیر نیست‌.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید از ظرفیت دهیاران، زنان روستایی و بسیج استفاده شود تا با اجرای الگوی کشت به امنیت غذایی پایدار دست یابیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از برنامه های مهم دفتر زنان روستایی را فرهنگ سازی و توانمندسازی زنان روستایی اعلام کرد و افزود: اشتغال و کسب و کار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات زنان روستایی است که در سال گذشته ۳۲ زنجیره ارزش کسب و کار در بخش زنان روستایی تدوین و اجرا شد و امسال براساس برنامه به ۱۱۰ زنجیره ارزش کسب و کار افزایش می یابد.

به گفته وی، اکنون ۱۲ هزار زن تسهیل گر روستایی پس از آموزش توانمند شدند و همواره آماده ارائه خدمات به زنان روستایی هستند، همچنین حدود ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی در سراسر کشور راه اندازی شد و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی راه اندازی شد و برنامه سازمان افزایش صندوق ها و سرمایه آنهاست.