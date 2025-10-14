باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر ضرورت گنجاندن مراقبت‌های تسکینی به عنوان بخشی از زنجیره خدمات نظام سلامت، به ویژه در پزشکی خانواده و سلامت خانواده، گفت: اگر مراقبت تسکینی به صورت جزیره‌ای و مستقل ارائه شود، اثرگذاری و موفقیت آن کاهش می‌یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه توسعه مراقبت‌های حمایتی باید بخشی از نظام سلامت و پزشکی خانواده باشد، افزود: پوشش کامل بیمه‌ای مراقبت‌های تسکینی تا پایان سال ۱۴۰۴ هدف وزارت بهداشت است.

وی همچنین به چالش‌های موجود از جمله ناآگاهی مردم و عدم دسترسی به خدمات در برخی مناطق کشور اشاره و تاکید نمود: برنامه‌های راهبردی وزارت بهداشت بر اساس برنامه هفتم توسعه، دسترسی عادلانه به خدمات مراقبتی، مدیریت موثر درد و تامین دارو‌های ضروری را در اولویت قرار داده است.

عبادی گفت: طی پنج سال گذشته با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، تعداد قابل توجهی از پرستاران و پزشکان و سایر متخصصان در رشته مراقبت تسکینی آموزش دیده‌اند.

وی همچنین از تدوین سند ملی مراقبت تسکینی، تشکیل کمیته راهبردی و اصلاح ساختار وزارت بهداشت در این زمینه خبر داد و از تشکیل انجمن علمی مراقبت تسکینی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره آن به عنوان گامی مهم در تولید دانش و توسعه خدمات یاد کرد.

عبادی افزود: حضور پزشکان متخصص و همکاری میان رشته‌ای از ارکان مهم گسترش خدمات مراقبت حمایتی است و از تمامی دست‌اندرکاران و نهادهای مرتبط خواست که در توسعه این حوزه همراهی و حمایت کنند. یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، تأمین تجهیزات و حمایت مالی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سلامت معنوی رکن کلیدی در مراقبت‌های حمایتی و تسکینی است

همچنین رئیس دانشکده علوم پزشکی بقیه‌الله با اشاره به اینکه سلامت معنوی؛ بعد مغفول مانده در نظام سلامت کشوراست، افزود: سلامت معنوی رکن کلیدی در مراقبت‌های حمایتی و تسکینی است.

حسن ابوالقاسمی، به ضرورت گنجاندن سلامت معنوی در مراقبت‌های تسکینی و حمایتی تاکید کرد و آن را یکی از الزامات اساسی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران عنوان نمود.

ابوالقاسمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه سلامت معنوی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: این حوزه نیازمند توجه بیشتر نهاد‌های علمی، پزشکی و فرهنگی است تا بتواند به‌طور موثر در نظام سلامت جا بیفتد. اکنون با حمایت وزارت بهداشت و همکاری دانشگاه‌ها، برنامه‌های مدونی برای آموزش و توسعه سلامت معنوی تدوین شده است.

وی با اشاره به پژوهش‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: سلامت معنوی ارتباط مثبت و معناداری با کاهش بیماری‌های جسمی و رفتار‌های پرخطر مانند مصرف دخانیات و رفتار‌های جنسی مخاطره‌آمیز دارد. مطالعات متعدد نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از معنویت و اعتقادات مذهبی دارند، کمتر در معرض بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا، خودکشی و مصرف مواد مخدر قرار می‌گیرند.