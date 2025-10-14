نماینده سازمان فائو در ایران گفت: فائو نگاه ویژه به نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرخ طایرو نماینده سازمان فائو در ایران در نهمین همایش ملی زنان روستا و عشایر و روز جهانی غذا گفت: امروز ۸۰ سال از تاسیس سازمان فائو می‌گذرد و طی این سال‌ها تلاش فائو گردهم آوردن کارشناسان در حوزه امنیت غذایی بوده و برای تأمین غذا تمام جهانیان تلاش کرده است.

وی افزود: جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر رسیده و توانسته‌ایم با علم و کشاورزی مدرنیزاسیون شده تولید غذا را افزایش دهیم. همچنین پیش‌بینی کارشناسان این است، کره زمین با ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد نفر را تغذیه کند.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان از عدم تغذیه مناسب در رنج بودند، افزود: این جمعیت امروز با تلاش‌های انجام شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ۸۲۸ میلیون نفر کاهش یافته است.

نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به برخی مشکلات در تأمین امنیت غذایی جهان، بیان کرد: با تمام تلاش‌های انجام شده همچنان شاهد هستیم بخشی از جمعیت جهان وضعیت خوبی در امنیت غذایی ندارند که به تغییرات اقلیمی و خشکسالی برمی‌گردد؛ اما تهدید جدی امنیت غذایی در جهان از جانب مناقشات نظامی است.

نماینده فائو در ایران با اشاره به شعار روز جهانی غذا، گفت: دست در دست یکدیگر و حرکت به سوی آینده بهتر این شعار نشان می‌دهد برای تحقق این امر مهم فقط با همکاری نزدیک بخش‌های مختلف جهانی ممکن است. البته در این مسیر نقش زنان روستایی و عشایری در امنیت غذایی غیرقابل انکار است.

طایرو ادامه داد: امروز کشورهایی از توازن در امنیت غذایی برخوردار هستند که این موضوع را سرلوحه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه فائو نگاه ویژه به نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی دارد، گفت: در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین بذر مقاوم به تهدیدات زیست‌محیطی در محصولاتی چون پسته، زعفران و خرما همکاری دارد.