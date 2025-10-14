قیمت طلا همزمان با بالا گرفتن مجدد تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و از مرز ۴۱۰۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سه‌شنبه به بالاترین حد خود رسید و از مرز ۴۱۰۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رفت. این افزایش در پی فزاینده شدن انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) رخ داد، در حالی که تنش تجاری دوباره میان آمریکا و چین، سرمایه گذاری بر دارایی‌های امن از جمله نقره را نیز تقویت کرد؛ نقره نیز به بالاترین سطح تاریخی خود دست یافت.

طلا در معاملات نقدی ۱.۷ درصد افزایش یافت و تا ساعت ۰۵:۲۱ به وقت گرینویچ (۰۸:۵۱ صبح به وقت تهران) به ۴۱۷۹.۴۸ دلار به ازای هر اونس رسید. قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر ۱.۳ درصد صعود کرد و به ۴۱۸۷.۵۰ دلار رسید.

قیمت طلا که یک دارایی امن محسوب می‌شود، از ابتدای سال جاری، ۵۷ درصد جهش داشته و برای اولین بار روز دوشنبه از سطح ۴۱۰۰ دلار عبور کرد. این روند صعودی تحت تاثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، خرید انبوه فلز زرد توسط بانک‌های مرکزی و جریان ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بوده است.

تحلیلگران «بانک آو آمریکا» و «سوسیته جنرال» پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید، در حالی که بانک «استاندارد چارترد» میانگین پیش‌بینی خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۴۴۸۸ دلار افزایش داده است.

قیمت نقره در معاملات نقدی ۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۵۳.۶۰ دلار رسید که توسط همان عواملی که از طلا حمایت می‌کنند، تقویت شد.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در آواندا، گفت: «تنش تجاری محرک اصلی رشد [امروز] نیست، اما افزایش شرط‌بندی‌ها مبنی بر ادامه مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش هزینه‌های بلندمدت تأمین مالی، عواملی هستند که هزینه فرصت را کاهش داده‌اند و همگی از طلا حمایت می‌کنند.»

سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار امروز سه‌شنبه هستند تا نشانه‌های واضح‌تری در مورد مسیر سیاست پولی به دست آورند.

منبع: المیادین

تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جالبه که تو ایران نزولیه ?
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
با این بساطی که آمریکا داره درست میکنه به ۵۰۰۰۰ دلارم میرسه
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
طلان گرون نمی شه. دلاره که داره بی ارزش می شه.
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خوش به حالتون شده دیگه هر روز گرون کنید و تورم رو بیشتر کنید و دولت هم که انگار نه انگار، انگار دولت هم با گرانی حال میکنه
