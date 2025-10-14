باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سهشنبه به بالاترین حد خود رسید و از مرز ۴۱۰۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رفت. این افزایش در پی فزاینده شدن انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) رخ داد، در حالی که تنش تجاری دوباره میان آمریکا و چین، سرمایه گذاری بر داراییهای امن از جمله نقره را نیز تقویت کرد؛ نقره نیز به بالاترین سطح تاریخی خود دست یافت.
طلا در معاملات نقدی ۱.۷ درصد افزایش یافت و تا ساعت ۰۵:۲۱ به وقت گرینویچ (۰۸:۵۱ صبح به وقت تهران) به ۴۱۷۹.۴۸ دلار به ازای هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر ۱.۳ درصد صعود کرد و به ۴۱۸۷.۵۰ دلار رسید.
قیمت طلا که یک دارایی امن محسوب میشود، از ابتدای سال جاری، ۵۷ درصد جهش داشته و برای اولین بار روز دوشنبه از سطح ۴۱۰۰ دلار عبور کرد. این روند صعودی تحت تاثیر نگرانیهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، خرید انبوه فلز زرد توسط بانکهای مرکزی و جریان ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بوده است.
تحلیلگران «بانک آو آمریکا» و «سوسیته جنرال» پیشبینی میکنند که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید، در حالی که بانک «استاندارد چارترد» میانگین پیشبینی خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۴۴۸۸ دلار افزایش داده است.
قیمت نقره در معاملات نقدی ۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۵۳.۶۰ دلار رسید که توسط همان عواملی که از طلا حمایت میکنند، تقویت شد.
کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در آواندا، گفت: «تنش تجاری محرک اصلی رشد [امروز] نیست، اما افزایش شرطبندیها مبنی بر ادامه مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش هزینههای بلندمدت تأمین مالی، عواملی هستند که هزینه فرصت را کاهش دادهاند و همگی از طلا حمایت میکنند.»
سرمایهگذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسبوکار امروز سهشنبه هستند تا نشانههای واضحتری در مورد مسیر سیاست پولی به دست آورند.
منبع: المیادین