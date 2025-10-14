محققان می‌گویند بغل‌کردن می‌تواند از بدن در برابر استرس و بیماری‌های عفونی مانند سرماخوردگی محافظت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق تحقیق پژوهشگران آمریکایی، بغل‌کردن می‌تواند یک سازوکار تقویت‌کننده برای سلامت جسم و روان ما باشد. محققان دریافته‌اند که آغوش‌های مکرر، به عنوان شکلی از حمایت اجتماعی، می‌تواند از ما در برابر استرس محافظت کند، خطر ابتلا به عفونت‌ها را کاهش دهد و حتی شدت علائم بیماری را کمتر کند.

دانشمندان از مدت‌ها قبل می‌دانستند که استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و افرادی که درگیری‌های بین فردی مداوم دارند، توانایی کمتری برای مبارزه با ویروس‌هایی مانند سرماخوردگی دارند. از سوی دیگر، مشخص بود که حمایت اجتماعی می‌تواند اثرات روانی استرس، مانند افسردگی و اضطراب را کاهش دهد.

محققان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا این دو ایده را به هم پیوند زده و این سؤال را مطرح کرده‌اند: آیا حمایت اجتماعی می‌تواند از ما در برابر بیماری‌های فیزیکی ناشی از استرس نیز محافظت کند؟ و آیا در آغوش گرفتن به عنوان یکی از بارزترین نمادهای حمایت اجتماعی، نقشی در این محافظت ایفا می‌کند؟

تأثیر بغل‌کردن برای محافظت در برابر استرس و بیماری

برای پاسخ به این سؤال، محققان آزمایش جالبی طراحی کردند. آنها ۴۰۴ بزرگسال سالم را مورد مطالعه قرار دادند. ابتدا، از طریق پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های تلفنی، میزان حمایت اجتماعی، درگیری‌های روزمره و تعداد دفعات در آغوش گرفته‌شدن هر فرد را ارزیابی کردند. سپس شرکت‌کنندگان را به صورت عمدی در معرض یک ویروس سرماخوردگی رایج قرار دادند و آنها را در قرنطینه تحت‌نظر گرفتند تا ببینند چه کسانی بیمار می‌شوند و شدت علائم در آنها چقدر است.

نتایج این آزمایش بسیار قابل توجه بود. مشخص شد که حمایت اجتماعی خطر ابتلا به عفونت را، به‌ویژه در افرادی که استرس ناشی از درگیری‌های اجتماعی را تجربه می‌کردند، کاهش می‌دهد. اما نکته مهم این بود: یک سوم از کل این اثر محافظتی، مستقیماً به خودِ عمل بغل‌کردن نسبت داده شد.

علاوه‌براین، در میان افرادی که بیمار شدند، کسانی که حمایت اجتماعی بیشتر و آغوش‌های مکررتری را گزارش کرده بودند، علائم بیماری بسیار خفیف‌تری را تجربه کردند. سرپرست این تحقیق می‌گوید: «این قضیه نشان می‌دهد که در آغوش گرفته‌شدن توسط یک فرد مورد اعتماد، می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای انتقال حمایت عمل کند و افزایش تعداد بغل‌ها ممکن است یک راهکار مؤثر برای کاهش اثرات زیان‌بار استرس باشد.»

محققان دو توضیح احتمالی برای این پدیده ارائه می‌دهند. اولین توضیح این است که تماس فیزیکی به خودی خود می‌تواند تأثیرات فیزیولوژیکی آرامش‌بخش داشته باشد و واکنش بدن به استرس را تعدیل کند. توضیح دوم این است که در آغوش‌گرفتن، یک شاخص رفتاری قدرتمند از حمایت و صمیمیت است. احساس حمایت‌شدن، به نوبه خود، به ما کمک می‌کند تا با استرس بهتر مقابله کنیم و در نتیجه، سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشیم.

یافته‌های این پژوهش در ژورنال Psychological Science منتشر شده است.

منبع: دیجیاتو

برچسب ها: بغل کردن ، مقابله با استرس
خبرهای مرتبط
راه‌های ساده‌ای برای خلاص شدن از استرس
۹ راهکار برای ازبین بردن اضطراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
والا من ب دهه ۵ زندگی م نزدیک شدم


حتی آغوش گرفتنم توسط والدینم اصلا یاد نمیاد:/

فکر کنم از همان یک سالگی ب بعد قطع کردن

خخح
۰
۰
پاسخ دادن
نسخه‌های عجیب عطارباشی؛ از پودر مارمولک تا غده اسب آبی
نسل بی‌قصه؛ کودکان و انقراض فرهنگی در عصر بحران‌های زیست‌محیطی
شارژر‌هایی که دود از تلفن همراه بلند می‌کنند!
این دین، برای تفریح هم نسخه می‌پیچد
رادیکالیسم صهیونیسم و آتش سوزی مسجد‌الاقصی
سلطه‌گری پشت لبخند دیپلماتیک؛ از تحقیر تا غارت
کوه‌های اساطیری ایران و جهان
دوستی با ربات‌های هوش مصنوعی؛ تنهایی مدرن نوجوانان
تقصیر شما نیست اگر طلا و ارز نخریده‌اید
آخرین اخبار
تقصیر شما نیست اگر طلا و ارز نخریده‌اید
سلطه‌گری پشت لبخند دیپلماتیک؛ از تحقیر تا غارت
دوستی با ربات‌های هوش مصنوعی؛ تنهایی مدرن نوجوانان
کوه‌های اساطیری ایران و جهان
رادیکالیسم صهیونیسم و آتش سوزی مسجد‌الاقصی
نسخه‌های عجیب عطارباشی؛ از پودر مارمولک تا غده اسب آبی
نسل بی‌قصه؛ کودکان و انقراض فرهنگی در عصر بحران‌های زیست‌محیطی
شارژر‌هایی که دود از تلفن همراه بلند می‌کنند!
این دین، برای تفریح هم نسخه می‌پیچد
اقتصاد چگونه می‌تواند به «سلامت روان» آسیب بزند
ریشه‌های دینی و اخلاقی منشور حقوق بشر کوروش؛ آیا کوروش، ذوالقرنین است؟
ناصر تقوایی سینما را بلد بود؛ او آرمان‌های بزرگی داشت، اما ...
سکوت دیجیتال چیست؟
دیوار ندبه کارساز نبود؛ دوباره به کوروش دخیل می‌بندیم
کدام پادشاه ایرانی با حضرت یوسف همزمان بود؟
بررسی پدیده قیاسی و شیوه‌ جدید برخورد کمدین‌ها با چارچوب‌های فرهنگی
مغزهایی که انبار فکرهای نشخوار شده می‌شوند
چه کسانی واقعاً قاره آمریکا را کشف کردند؟
بغل‌کردن می‌تواند به شما در مقابله با استرس و سرماخوردگی کمک کند
راهکارهای تربیتی برای کاهش آسیب‌های تک‌فرزندی
اثر شکست بر مغز؛ چرا باختن بیش از بردن اهمیت دارد؟
صالح؛ مردی میان خبر، خون و خیانت