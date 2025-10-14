باشگاه خبرنگاران جوان - طبق تحقیق پژوهشگران آمریکایی، بغل‌کردن می‌تواند یک سازوکار تقویت‌کننده برای سلامت جسم و روان ما باشد. محققان دریافته‌اند که آغوش‌های مکرر، به عنوان شکلی از حمایت اجتماعی، می‌تواند از ما در برابر استرس محافظت کند، خطر ابتلا به عفونت‌ها را کاهش دهد و حتی شدت علائم بیماری را کمتر کند.

دانشمندان از مدت‌ها قبل می‌دانستند که استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و افرادی که درگیری‌های بین فردی مداوم دارند، توانایی کمتری برای مبارزه با ویروس‌هایی مانند سرماخوردگی دارند. از سوی دیگر، مشخص بود که حمایت اجتماعی می‌تواند اثرات روانی استرس، مانند افسردگی و اضطراب را کاهش دهد.

محققان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا این دو ایده را به هم پیوند زده و این سؤال را مطرح کرده‌اند: آیا حمایت اجتماعی می‌تواند از ما در برابر بیماری‌های فیزیکی ناشی از استرس نیز محافظت کند؟ و آیا در آغوش گرفتن به عنوان یکی از بارزترین نمادهای حمایت اجتماعی، نقشی در این محافظت ایفا می‌کند؟

تأثیر بغل‌کردن برای محافظت در برابر استرس و بیماری

برای پاسخ به این سؤال، محققان آزمایش جالبی طراحی کردند. آنها ۴۰۴ بزرگسال سالم را مورد مطالعه قرار دادند. ابتدا، از طریق پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های تلفنی، میزان حمایت اجتماعی، درگیری‌های روزمره و تعداد دفعات در آغوش گرفته‌شدن هر فرد را ارزیابی کردند. سپس شرکت‌کنندگان را به صورت عمدی در معرض یک ویروس سرماخوردگی رایج قرار دادند و آنها را در قرنطینه تحت‌نظر گرفتند تا ببینند چه کسانی بیمار می‌شوند و شدت علائم در آنها چقدر است.

نتایج این آزمایش بسیار قابل توجه بود. مشخص شد که حمایت اجتماعی خطر ابتلا به عفونت را، به‌ویژه در افرادی که استرس ناشی از درگیری‌های اجتماعی را تجربه می‌کردند، کاهش می‌دهد. اما نکته مهم این بود: یک سوم از کل این اثر محافظتی، مستقیماً به خودِ عمل بغل‌کردن نسبت داده شد.

علاوه‌براین، در میان افرادی که بیمار شدند، کسانی که حمایت اجتماعی بیشتر و آغوش‌های مکررتری را گزارش کرده بودند، علائم بیماری بسیار خفیف‌تری را تجربه کردند. سرپرست این تحقیق می‌گوید: «این قضیه نشان می‌دهد که در آغوش گرفته‌شدن توسط یک فرد مورد اعتماد، می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای انتقال حمایت عمل کند و افزایش تعداد بغل‌ها ممکن است یک راهکار مؤثر برای کاهش اثرات زیان‌بار استرس باشد.»

محققان دو توضیح احتمالی برای این پدیده ارائه می‌دهند. اولین توضیح این است که تماس فیزیکی به خودی خود می‌تواند تأثیرات فیزیولوژیکی آرامش‌بخش داشته باشد و واکنش بدن به استرس را تعدیل کند. توضیح دوم این است که در آغوش‌گرفتن، یک شاخص رفتاری قدرتمند از حمایت و صمیمیت است. احساس حمایت‌شدن، به نوبه خود، به ما کمک می‌کند تا با استرس بهتر مقابله کنیم و در نتیجه، سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشیم.

یافته‌های این پژوهش در ژورنال Psychological Science منتشر شده است.

منبع: دیجیاتو