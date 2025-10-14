رئیس‌جمهور آمریکادر اظهاراتی مضحک اعلام کرد مطمئن نیست که پایان دادن به جنگ غزه برای ورود او به بهشت کافی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اشاره کرده که با وجود تلاش‌هایش برای میانجیگری صلح بین اسرائیل و حماس، بعید است به بهشت برود.

در طول پرواز ترامپ با ایرفورس وان به سمت اسرائیل، پیتر دوسی از فاکس نیوز از ترامپ پرسید که آیا پایان دادن به جنگ غزه به او کمک می‌کند تا به بهشت وارد شود.

ترامپ با خنده گفت: «یک کمی شوخی می‌کنم. فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که مرا به بهشت ببرد. فکر می‌کنم احتمالاً مقصدم بهشت نیست. شاید همین حالا که با هواپیمای نیروی هوایی پرواز می‌کنم در بهشت هستم. مطمئن نیستم بتوانم به بهشت بروم، اما زندگی را برای بسیاری از مردم بسیار بهتر کرده‌ام(!)»

او سپس در مورد مهارت‌های مذاکره‌اش خودستایی کرد و ادعا کرد که درگیری بین اسرائیل و حماس «هشتمین جنگی خواهد بود که حل کرده‌ام.»

روز دوشنبه، حماس ۲۰ اسیر باقیمانده اسرائیلی را در ازای آزادی حدود دو هزار اسیر فلسطینی آزاد کرد. ارتش اسرائیل پیش از این عملیات تهاجمی را متوقف کرده و از بخش‌هایی از نوار غزه عقب‌نشینی کرده بود.

در ادامه آن روز، ترامپ و رهبران مصر، قطر و ترکیه با امضای بیانیه‌ای در شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینای مصر، آتش‌بس و مسیر به سوی «ترتیبات صلح جامع و پایدار» را تأیید کردند.

ترامپ که در خانواده‌ای پرسبیتری (به فیض نائل شدن از طریق ایمان به مسیح ) بزرگ شده، در طول حیات سیاسی خود همواره از پایگاه حمایتی قدرتمندی در میان مسیحیان انجیلی برخوردار بوده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش بس در غزه ، دولت ترامپ ، بهشت
خبرهای مرتبط
امیدواری زلنسکی به الگوبرداری از آتش‌بس غزه برای پایان جنگ اوکراین
راه طولانی تا صلح؛
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
عقب‌نشینی ترامپ از انتصاب بلر برای غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ فعلا سرش خیلی شلوغ است
تا بحال کلی کلاه قرمز و تی شرت فروخته و الان هم داره ساعت ساخت ترامپ را میفروشد
فعلا دلال اجناس شده و اصلا به بهشت و جهنم اعتقاد ندارد
بهشت و جهنم او دلار است و بس
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کثافت ترین موجود کره خاکی ...
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
البته بعد از نتان یابوی جنایتکار خونخوار!...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بهشت دست خداست.اما احتمالا کسانی که جنگ غزه را شروع کردند هرگز به بهشت نخواهند رفت.ترامپ با پایان دادن به این کشتارها کار بدی انجام نداد.کارش درست بود.قضاوت فقط با خداست.
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
معلوم نیست چه کار های شیطانی انجام داده که فکر میکنه "پایان دادن به بسیاری از جنگ ها" براش کافی نیست. این خودش یه اعتراف هست.
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
به نظرم به نفع مردمش کار کرده و جاش بد نیس
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اره با ظلم به دیگران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
100 درصد جهنم میری شک نکن
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تو در ریختن خون صدها هزار انسان شریک هستی کثافت اونوقت میخوای بری بهشت، تو خود ابلیسی
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حرومزاده دیروز شو بازی کردی و دروغ گفتی
امروز باز نقض آتش بس در غزه و باز هم شهید
حرومزاده به ته جهنم میروی، شک نکن ،عذاب الهی دچار شوی
۶
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حرومزاده
۶
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مرد معلوم نیست چی میزنه که دائما در حتل توهمه.
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۵:۲۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت به ترامپ ملعون و جنایتکار، حداقل این را می داند که به جهنم خواهد رفت.
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چ جالب! پس بهشت و جهنمم قبول داری؟! فک نکنم حرفت راست باشه
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تو همین الان در جهنم افکارت هستی
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جایگاه تو و امثال تو اسفل السافلین است
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چشمِ چپِ دنیا بین نمادشون هست
بعد میخوایین ، مرام و مسلکشون این نباشه !!
۲
۴
پاسخ دادن
۱۲۳۴
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج