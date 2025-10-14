باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اشاره کرده که با وجود تلاش‌هایش برای میانجیگری صلح بین اسرائیل و حماس، بعید است به بهشت برود.

در طول پرواز ترامپ با ایرفورس وان به سمت اسرائیل، پیتر دوسی از فاکس نیوز از ترامپ پرسید که آیا پایان دادن به جنگ غزه به او کمک می‌کند تا به بهشت وارد شود.

ترامپ با خنده گفت: «یک کمی شوخی می‌کنم. فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که مرا به بهشت ببرد. فکر می‌کنم احتمالاً مقصدم بهشت نیست. شاید همین حالا که با هواپیمای نیروی هوایی پرواز می‌کنم در بهشت هستم. مطمئن نیستم بتوانم به بهشت بروم، اما زندگی را برای بسیاری از مردم بسیار بهتر کرده‌ام(!)»

او سپس در مورد مهارت‌های مذاکره‌اش خودستایی کرد و ادعا کرد که درگیری بین اسرائیل و حماس «هشتمین جنگی خواهد بود که حل کرده‌ام.»

روز دوشنبه، حماس ۲۰ اسیر باقیمانده اسرائیلی را در ازای آزادی حدود دو هزار اسیر فلسطینی آزاد کرد. ارتش اسرائیل پیش از این عملیات تهاجمی را متوقف کرده و از بخش‌هایی از نوار غزه عقب‌نشینی کرده بود.

در ادامه آن روز، ترامپ و رهبران مصر، قطر و ترکیه با امضای بیانیه‌ای در شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینای مصر، آتش‌بس و مسیر به سوی «ترتیبات صلح جامع و پایدار» را تأیید کردند.

ترامپ که در خانواده‌ای پرسبیتری (به فیض نائل شدن از طریق ایمان به مسیح ) بزرگ شده، در طول حیات سیاسی خود همواره از پایگاه حمایتی قدرتمندی در میان مسیحیان انجیلی برخوردار بوده است.

منبع: آر تی