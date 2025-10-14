معاون رئیس جمهور گفت: مطالعات نشان می‌دهد ۵۰ تا ۷۰ درصد تولید غذا و فعالیت ترمیم زیست‌محیطی از طریق زنان روستایی و عشایری انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- شینا انصاری رئیس سازمان ملی محیط زیست در نهمین همایش ملی روز جهانی روستایی و عشایر  و روز جهانی غذا با بیان اینکه نقش زنان روستایی و عشایری در تامین غذا و حفظ محیط‌زیست بی‌بدیل است، گفت: زنان روستایی از ارکان اصلی اقتصاد هستند و در حوزه کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی نقش پررنگی دارند.

به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت در تولید غذا و ترمیم محیط طبیعی از سوی زنان روستایی و عشایری در حال پیگیری و انجام است.

انصاری ادامه داد: یکی از مصادیق تحقق سرمایه‌گذاری از سوی این قشر اتفاق افتاده است. زنان روستایی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد در روستاها اقدامات موثری در تامین امنیت غذایی داشته‌اند. این صندوق‌های خرد فقط یک ابزار مالی و مادی نبوده و نشانه‌ اعتماد و تلاش این زنان روستایی است.

وی افزود: راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق این سرمایه‌گذاری خرد و نیز ایجاد مشاغل سبز و سازگار با محیط زیست از دل این فعالیت‌ها بیرون آمده است.

انصاری با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست برای این زنان فقط یک وظیفه نیست بلکه هویت آنها است چون نسبت به ارزش منابع طبیعی و ذخایر پایه آگاه هستند.

رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست یادآوری شد: زنان روستایی و عشایری مدافعان راستین طبیعت هستند و با روش‌های بومی برای احیا حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از آب و خاک تلاش می‌کنند.

انصاری ادامه داد: فرهنگ احترام به طبیعت را به فرزندان خود می‌آموزند زیرا می‌دانند هر گونه آسیب به طبیعت، آسیب به نسل آینده خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: توسعه فقط با سرمایه مالی ایجاد نمی‌شود بلکه با آموختن به وجود می‌آید.

برچسب ها: زنان روستایی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
مناقشات نظامی تهدید جدی امنیت غذایی در جهان
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
یک درصد عوارض واردات نهاده دامی به بخش دام داده شد
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
تولید و خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش یافت
آخرین اخبار
۱۶ درصد از مصرف شهر تهران مرتبط با سازمان‌ها و ادارات می‌شود
۵۰ تا ۷۰ درصد تولید غذا توسط زنان روستایی و عشایری است
۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان روستایی در کشور راه اندازی شد+ فیلم
معرفی ۲۲۰ هزار خانوار برای دریافت تسهیلات روستایی به بانک
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی ۳۷۴ مگاوات/ تا پایان سال ظرفیت جدیدی به نیروگاه بادی اضافه نمی‌شود
بانک‌های متهم به کم‌کاری در پرداخت وام ازدواج تبرئه شدند
مناقشات نظامی تهدید جدی امنیت غذایی در جهان
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
افزایش قابل‌توجه میانگین دمای جهانی طی دهه اخیر
تامین سوخت نیروگاه‌ها؛ کلید پایداری تأمین برق در زمستان+ فیلم
افزایش موج گرما در شش ماهه ابتدای امسال
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
تولید و خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش یافت
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
یک درصد عوارض واردات نهاده دامی به بخش دام داده شد
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
پیامک‌های هشدار قطع برق جعلی است
طرح فروش مشارکت در تولید خودرو سایپا آغاز می‌شود
نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۲۲ مهرماه
۷۰ درصد از گاز میدان گازی کنگان بعد از ۳۳ سال تخلیه شد
تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز در روز توسط میدان پازن/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور /پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
نقشه راه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران ترسیم شد+ فیلم
۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار واحد‌های صنفی است