باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- شینا انصاری رئیس سازمان ملی محیط زیست در نهمین همایش ملی روز جهانی روستایی و عشایر و روز جهانی غذا با بیان اینکه نقش زنان روستایی و عشایری در تامین غذا و حفظ محیط‌زیست بی‌بدیل است، گفت: زنان روستایی از ارکان اصلی اقتصاد هستند و در حوزه کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی نقش پررنگی دارند.

به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت در تولید غذا و ترمیم محیط طبیعی از سوی زنان روستایی و عشایری در حال پیگیری و انجام است.

انصاری ادامه داد: یکی از مصادیق تحقق سرمایه‌گذاری از سوی این قشر اتفاق افتاده است. زنان روستایی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد در روستاها اقدامات موثری در تامین امنیت غذایی داشته‌اند. این صندوق‌های خرد فقط یک ابزار مالی و مادی نبوده و نشانه‌ اعتماد و تلاش این زنان روستایی است.

وی افزود: راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق این سرمایه‌گذاری خرد و نیز ایجاد مشاغل سبز و سازگار با محیط زیست از دل این فعالیت‌ها بیرون آمده است.

انصاری با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست برای این زنان فقط یک وظیفه نیست بلکه هویت آنها است چون نسبت به ارزش منابع طبیعی و ذخایر پایه آگاه هستند.

رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست یادآوری شد: زنان روستایی و عشایری مدافعان راستین طبیعت هستند و با روش‌های بومی برای احیا حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از آب و خاک تلاش می‌کنند.

انصاری ادامه داد: فرهنگ احترام به طبیعت را به فرزندان خود می‌آموزند زیرا می‌دانند هر گونه آسیب به طبیعت، آسیب به نسل آینده خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: توسعه فقط با سرمایه مالی ایجاد نمی‌شود بلکه با آموختن به وجود می‌آید.